Украинский военный снял подрыв бронетранспортёра M113 на мине изнутри
Переданный ВСУ американский бронетранспортёр М113 подорвался на мине в Торецке. Техника наехала на начинённое взрывчаткой устройство, когда внутри были украинские военные. Момент взрыва изнутри запечатлел один из боевиков с экшн-камерой на шлеме.
На кадрах видно, как солдаты противника грузятся в БТР и трогаются с места. Почти сразу машину сотрясает мощный взрыв. Его силы хватило, чтобы буквально разнести М113 на части: у бронетранспортёра отлетела закрытая аппарель и гусеницы. Некоторые из находившихся внутри бойцов чудом уцелели.
Подрыв М113 с десантом на мине. Видео © Telegram / Повёрнутые на войне
А ранее военкоры опубликовали видеозапись с горами трупов украинских военных. Леденящие душу кадры были сделаны в районе Демидовки Белгородской области.
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