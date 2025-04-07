Украинские лётчики разбили подаренный Британией вертолёт Sea King при взлёте
«РВ»: Украинские лётчики перевернули подаренный Британией вертолёт Sea King
Переданный Украине Westland WS-61 Sea King. Обложка © X / Tomáš Doupal
На Украине разбился многоцелевой вертолёт Westland WS-61 Sea King, предоставленный Великобританией для нужд ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны» («РВ»).
Утверждается, что винтокрылая машина потерпела крушение при взлёте. В результате аварии Sea King перевернулся. Экипаж вертолёта уцелел.
Напомним, Лондон передал ВСУ Sea King в качестве военной помощи в конце января 2023 года. Через год в Минобороны ФРГ сообщали о планах пожертвовать киевскому режиму ещё шесть таких вертолётов.