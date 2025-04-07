Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 апреля, 20:41

Украинские лётчики разбили подаренный Британией вертолёт Sea King при взлёте

«РВ»: Украинские лётчики перевернули подаренный Британией вертолёт Sea King

Переданный Украине Westland WS-61 Sea King. Обложка © X / Tomáš Doupal

Переданный Украине Westland WS-61 Sea King. Обложка © X / Tomáš Doupal

На Украине разбился многоцелевой вертолёт Westland WS-61 Sea King, предоставленный Великобританией для нужд ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны» («РВ»).

Утверждается, что винтокрылая машина потерпела крушение при взлёте. В результате аварии Sea King перевернулся. Экипаж вертолёта уцелел.

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Напомним, Лондон передал ВСУ Sea King в качестве военной помощи в конце января 2023 года. Через год в Минобороны ФРГ сообщали о планах пожертвовать киевскому режиму ещё шесть таких вертолётов.

Тимур Хингеев
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