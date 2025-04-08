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Регион
7 апреля, 22:15

Семилетний мальчик погиб в Подмосковье, выпав из окна

Место трагедии. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Место трагедии. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

В городе Щёлково Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика, выпавшего из окна. Об этом сообщили в ГСУ СК по региону.

По данным следствия, 7 апреля ребёнок 2017 года рождения находился в гостях у друга в квартире на третьем этаже. Во время игры он облокотился на москитную сетку, пытаясь выглянуть в окно, и выпал. От полученных травм мальчик скончался.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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А ранее в Санкт-Петербурге 11-летний школьник порвал почку после падения с высоты 2,5 метра на детской площадке. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Тимур Хингеев
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