Семилетний мальчик погиб в Подмосковье, выпав из окна

В городе Щёлково Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика, выпавшего из окна. Об этом сообщили в ГСУ СК по региону.

По данным следствия, 7 апреля ребёнок 2017 года рождения находился в гостях у друга в квартире на третьем этаже. Во время игры он облокотился на москитную сетку, пытаясь выглянуть в окно, и выпал. От полученных травм мальчик скончался.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).