Семилетний мальчик погиб в Подмосковье, выпав из окна
Место трагедии. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области
В городе Щёлково Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика, выпавшего из окна. Об этом сообщили в ГСУ СК по региону.
По данным следствия, 7 апреля ребёнок 2017 года рождения находился в гостях у друга в квартире на третьем этаже. Во время игры он облокотился на москитную сетку, пытаясь выглянуть в окно, и выпал. От полученных травм мальчик скончался.
Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
А ранее в Санкт-Петербурге 11-летний школьник порвал почку после падения с высоты 2,5 метра на детской площадке. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.