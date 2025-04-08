В Рыбсоюзе объяснили, зачем щупать спинку рыбы при выборе вяленой и сушёной закуски к пенному

Вяленая и сушёная рыба — это не просто традиционная закуска к пенному, но и ценный источник белка и полезных веществ. Однако некоторые производители в погоне за вкусовыми качествами и экономией начиняют натуральные снэки вредными ингредиентами. Как побаловать себя рыбкой в пятницу вечером и не навредить здоровью, Life.ru рассказали в Рыбном союзе.

«Вяление и сушка — самые древние способы обработки улова для сохранения его питательных свойств. Для России в качестве сушёной продукции характерен приготовленный по технологии горячей сушки пресноводный снеток. Этот снэк лучше, чем чипсы и сухарики», — отметили эксперты.

В Рыбсоюзе напомнили, что в ходе приготовления вяленой продукции происходит гидролиз белков и липидов, а количество влаги уменьшается. Это улучшает усвояемость рыбки, которая к тому же получает прекрасную вкусоароматику. Минусом же является высокое содержание соли. Впрочем, если производитель не увлекается созревателями и консервантами, вяленая рыба всё равно остаётся полезной и питательной закуской, богатой полинасыщенными жирными кислотами.

Сушёная же рыба неспроста входит в состав многих пайков для экстремальных ситуаций. Её делают из речных обитателей с низким содержанием жира и зачастую без предварительного посола. Получается природный белковый перекус. Например, пресно-сушёная треска — настоящий белковый концентрат, который несколько веков являлся основой питания моряков.

«Чем проще состав, тем лучше. Если в составе нет усилителя вкуса, ароматизаторов и консервантов — это лучший вариант. На неразделанной рыбе не должно быть белого налёта на голове. Для неупакованной рыбы не должно быть кислого оттенка запаха, а спинка должна быть плотной на ощупь. Неплохой вариант вяленой рыбы — ломтики горбуши или кеты, а ещё спинка минтая или путассу», — заключили в Рыбсоюзе.