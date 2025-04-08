В Госдуме призвали отказаться от повышения цен на электроэнергию

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой отказаться от запланированного повышения цен на электроэнергию, которое должно произойти в середине года. Депутат предложил хотя бы временно освободить от дополнительной финансовой нагрузки регионы, уже столкнувшиеся с последствиями перехода на систему дифтарифов.

«По решению правительства тарифы на электроэнергию с 1 июля 2025 года вырастут на 12,6%. Призываю кабмин отменить июльское повышение. Хотя бы для тех регионов, где дифтарифы уже привели к росту платежей», — цитирует Миронова РИА «Новости».

Парламентарий напомнил, что ещё осенью направлял обращения в профильные структуры Госдумы и в кабмин с предупреждением о потенциальных социальных последствиях нововведений. Однако внимание к проблеме появилось только после того, как зимой резко возросло количество жалоб от населения. Тогда же начались первые корректировки расчётов.

Несмотря на пересмотр отдельных параметров системы, многие семьи по-прежнему вынуждены платить в два раза больше, чем год назад. Миронов считает ситуацию недопустимой и требует немедленного пересмотра планов по очередному удорожанию электроэнергии.