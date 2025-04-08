Эстонские власти хотят легализовать удары по неизвестным торговым судам
ERR: Власти Эстонии хотят легализовать удары по неизвестным торговым судам
Экипаж тральщика ВМС Эстонии. Обложка © X / Estonian Defence Forces | Eesti Kaitsevägi
Парламент Эстонии готовит законопроект, который даст Военно-морским силам и Силам обороны полномочия применять силу против торговых судов, если возникнут подозрения в их намерении повредить подводные кабели или другие важные объекты инфраструктуры. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.
Предложенные изменения касаются двух законов — о Силах обороны и экономической зоне. Как пояснили авторы законопроекта, его целью является усиление мер безопасности на фоне участившихся повреждений подводных кабелей иностранными судами. Инициатива будет рассмотрена уже 9 апреля.
«Это мера, к которой прибегнут только в самом крайнем случае. Например, при угрозе жизни многих людей или во избежание катастрофы», — подчеркнул председатель парламентской комиссии по гособороне Калев Стойческу.
Стойческу отметил, что в случае недостатка собственных сил и средств Эстония рассчитывает на помощь союзников, таких как Финляндия, Швеция, Латвия и других.
Ранее стало известно, что кабели на Балтике могли быть намеренно повреждены якорем после подкупа капитана. Такое мнение высказал датский профессор Кристиан Бюгер. Напомним, что в этом году обрывы зафиксированы на кабелях LVRTC, C-Lion1, Arelion и других.