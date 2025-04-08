Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 апреля, 02:37

Эстонские власти хотят легализовать удары по неизвестным торговым судам

ERR: Власти Эстонии хотят легализовать удары по неизвестным торговым судам

Экипаж тральщика ВМС Эстонии. Обложка © X / Estonian Defence Forces | Eesti Kaitsevägi

Экипаж тральщика ВМС Эстонии. Обложка © X / Estonian Defence Forces | Eesti Kaitsevägi

Парламент Эстонии готовит законопроект, который даст Военно-морским силам и Силам обороны полномочия применять силу против торговых судов, если возникнут подозрения в их намерении повредить подводные кабели или другие важные объекты инфраструктуры. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Предложенные изменения касаются двух законов — о Силах обороны и экономической зоне. Как пояснили авторы законопроекта, его целью является усиление мер безопасности на фоне участившихся повреждений подводных кабелей иностранными судами. Инициатива будет рассмотрена уже 9 апреля.

«Это мера, к которой прибегнут только в самом крайнем случае. Например, при угрозе жизни многих людей или во избежание катастрофы», — подчеркнул председатель парламентской комиссии по гособороне Калев Стойческу.

Стойческу отметил, что в случае недостатка собственных сил и средств Эстония рассчитывает на помощь союзников, таких как Финляндия, Швеция, Латвия и других.

Швеция не нашла доказательств диверсии на Балтике и отпустила идущий из России корабль
Швеция не нашла доказательств диверсии на Балтике и отпустила идущий из России корабль

Ранее стало известно, что кабели на Балтике могли быть намеренно повреждены якорем после подкупа капитана. Такое мнение высказал датский профессор Кристиан Бюгер. Напомним, что в этом году обрывы зафиксированы на кабелях LVRTC, C-Lion1, Arelion и других.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Эстония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar