Эстонские власти хотят легализовать удары по неизвестным торговым судам

Парламент Эстонии готовит законопроект, который даст Военно-морским силам и Силам обороны полномочия применять силу против торговых судов, если возникнут подозрения в их намерении повредить подводные кабели или другие важные объекты инфраструктуры. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Предложенные изменения касаются двух законов — о Силах обороны и экономической зоне. Как пояснили авторы законопроекта, его целью является усиление мер безопасности на фоне участившихся повреждений подводных кабелей иностранными судами. Инициатива будет рассмотрена уже 9 апреля.

«Это мера, к которой прибегнут только в самом крайнем случае. Например, при угрозе жизни многих людей или во избежание катастрофы», — подчеркнул председатель парламентской комиссии по гособороне Калев Стойческу.

Стойческу отметил, что в случае недостатка собственных сил и средств Эстония рассчитывает на помощь союзников, таких как Финляндия, Швеция, Латвия и других.