Стало известно, сколько человек казнили в мире в 2024 году: Цифры ужасают

В 2024 году в мире казнили более 1,5 тысячи человек. Это максимальный показатель за последние девять лет, сообщила правозащитная организация Amnesty International в своём ежегодном докладе.

По данным AI, в 2024 году зафиксировано 1 518 казней. Большинство из них провели на Ближнем Востоке: 1 380 случаев между собой делят Иран, Ирак и Саудовская Аравия. Всего же казни проводились лишь в 15 странах — это рекордно низкий показатель.

«Казни за преступления, связанные с наркотиками, широко применялись в Китае, Иране, Саудовской Аравии, Сингапуре и, хотя подтвердить это не удалось, вероятно, во Вьетнаме», — сказано в докладе.