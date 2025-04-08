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8 апреля, 03:29

Стало известно, сколько человек казнили в мире в 2024 году: Цифры ужасают

Amnesty International: Свыше 1,5 тысячи человек были казнены в мире в 2024 году

Мужчина на электрическом стуле. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nomad_Soul

Мужчина на электрическом стуле. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nomad_Soul

В 2024 году в мире казнили более 1,5 тысячи человек. Это максимальный показатель за последние девять лет, сообщила правозащитная организация Amnesty International в своём ежегодном докладе.

По данным AI, в 2024 году зафиксировано 1 518 казней. Большинство из них провели на Ближнем Востоке: 1 380 случаев между собой делят Иран, Ирак и Саудовская Аравия. Всего же казни проводились лишь в 15 странах — это рекордно низкий показатель.

«Казни за преступления, связанные с наркотиками, широко применялись в Китае, Иране, Саудовской Аравии, Сингапуре и, хотя подтвердить это не удалось, вероятно, во Вьетнаме», — сказано в докладе.

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Ранее МИД Канады осудил Китай за приведение в исполнение смертных приговоров в отношении четырёх граждан с двойным гражданством. Канадцев казнили за преступления, связанные с наркотиками.

Антон Голыбин
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