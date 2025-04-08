Российские дроноводы сковали боевиков ВСУ на Запорожском направлении
Дроноводы 42-й дивизии ВС РФ сковали ВСУ на Запорожском направлении
Украинские боевики на поле боя. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Операторы ударных беспилотников 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» сообщили об изоляции части подразделений ВСУ на Запорожском направлении. По словам комвзвода с позывным Москва, из-за нехватки техники противник стал меньше передвигаться.
«Сейчас фронт ввиду нашей работы и других расчётов FPV изолирован, движение минимальное. Противник уже не двигается так активно и так смело», — сообщил комвзвода РИА «Новости».
Москва добавил, что в прошлые месяцы операторы БПЛА жгли гораздо больше вражеских машин. Теперь же обилия техники на этом участке попросту не встретить. Враг сильно истощён, сделал вывод боец.
Ранее стало известно, что дроноводы российской группы «Омерзительная восьмёрка» поразили свыше 200 единиц украинской бронетехники в курском приграничье с августа 2024 года. Их «добычей» становились в том числе и машины стран НАТО.