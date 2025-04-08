Российские дроноводы сковали боевиков ВСУ на Запорожском направлении

Операторы ударных беспилотников 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» сообщили об изоляции части подразделений ВСУ на Запорожском направлении. По словам комвзвода с позывным Москва, из-за нехватки техники противник стал меньше передвигаться.

«Сейчас фронт ввиду нашей работы и других расчётов FPV изолирован, движение минимальное. Противник уже не двигается так активно и так смело», — сообщил комвзвода РИА «Новости».

Москва добавил, что в прошлые месяцы операторы БПЛА жгли гораздо больше вражеских машин. Теперь же обилия техники на этом участке попросту не встретить. Враг сильно истощён, сделал вывод боец.