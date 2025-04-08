Житель Бурятии угрожал продавщице магазина гранатой ради выпивки и сигарет
Момент инцидента. Обложка © Telegram / Полиция Бурятии
Пьяный 32-летний житель Бурятии пытался совершить разбойное нападение на магазин с целью заполучить алкоголь и сигареты. Для осуществления коварного плана мужчина заручился помощью учебной гранаты, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
По данным ведомства, звонок на пульт дежурного поступил от продавщицы. Напуганная женщина заперла торговую точку и спряталась в кладовке. Злоумышленник не смог прорваться внутрь, так как находился на улице и угрожал через небольшую форточку. Прибывший наряд оперативно задержал разбойника.
«Предмет оказался учебной гранатой, угрозы не представляет», — говорится в сообщении.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», он задержан. Ранее мужчина уже был судим.
А ранее появилось видео задержания 17 преступников, занимавшихся похищением и эксплуатацией девушек в Сибири. Организатору группировки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос о мерах пресечения для остальных фигурантов.