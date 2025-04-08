Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 апреля, 04:14

Житель Бурятии угрожал продавщице магазина гранатой ради выпивки и сигарет

Момент инцидента. Обложка © Telegram / Полиция Бурятии

Момент инцидента. Обложка © Telegram / Полиция Бурятии

Пьяный 32-летний житель Бурятии пытался совершить разбойное нападение на магазин с целью заполучить алкоголь и сигареты. Для осуществления коварного плана мужчина заручился помощью учебной гранаты, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По данным ведомства, звонок на пульт дежурного поступил от продавщицы. Напуганная женщина заперла торговую точку и спряталась в кладовке. Злоумышленник не смог прорваться внутрь, так как находился на улице и угрожал через небольшую форточку. Прибывший наряд оперативно задержал разбойника.

«Предмет оказался учебной гранатой, угрозы не представляет», — говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», он задержан. Ранее мужчина уже был судим.

Появились первые фото с места зверского убийства девочки из Тумкино 15-летним школьником
Появились первые фото с места зверского убийства девочки из Тумкино 15-летним школьником

А ранее появилось видео задержания 17 преступников, занимавшихся похищением и эксплуатацией девушек в Сибири. Организатору группировки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос о мерах пресечения для остальных фигурантов.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Криминал
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar