Житель Бурятии угрожал продавщице магазина гранатой ради выпивки и сигарет

Пьяный 32-летний житель Бурятии пытался совершить разбойное нападение на магазин с целью заполучить алкоголь и сигареты. Для осуществления коварного плана мужчина заручился помощью учебной гранаты, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По данным ведомства, звонок на пульт дежурного поступил от продавщицы. Напуганная женщина заперла торговую точку и спряталась в кладовке. Злоумышленник не смог прорваться внутрь, так как находился на улице и угрожал через небольшую форточку. Прибывший наряд оперативно задержал разбойника.

«Предмет оказался учебной гранатой, угрозы не представляет», — говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», он задержан. Ранее мужчина уже был судим.