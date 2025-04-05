Появились первые фото с места зверского убийства девочки из Тумкино 15-летним школьником

Следственный комитет по Ульяновской области сообщил о задержании двух подозреваемых в жестоком убийстве 14-летней девочки в селе Тумкино Тереньгульском районе Ульяновской области. Также пресс-служба ведомства опубликовала первые кадры с места страшного преступления.

По информации следствия, тело ребёнка со следами насильственной смерти было найдено в погребе дома, а в самом жилище, произошёл грабеж — вещи были разбросаны по всему помещению. В результате оперативных действий полиции и следователей были задержаны двое местных жителей, в том числе 15-летний подросток.