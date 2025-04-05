Появились первые фото с места зверского убийства девочки из Тумкино 15-летним школьником
СК опубликовал первые фото с места убийства школьницы в Ульяновской области
Следственный комитет по Ульяновской области сообщил о задержании двух подозреваемых в жестоком убийстве 14-летней девочки в селе Тумкино Тереньгульском районе Ульяновской области. Также пресс-служба ведомства опубликовала первые кадры с места страшного преступления.
По информации следствия, тело ребёнка со следами насильственной смерти было найдено в погребе дома, а в самом жилище, произошёл грабеж — вещи были разбросаны по всему помещению. В результате оперативных действий полиции и следователей были задержаны двое местных жителей, в том числе 15-летний подросток.
В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия и экспертизы для установления полной картины произошедшего. Возбуждены уголовные дела по статьям 162 и 105 УК РФ («Разбой» и «Убийство»).
Напомним, что в Ульяновской области продолжается расследование жуткой трагедии, которая потрясла регион 4 апреля. Маленькая школьница осталась дома одна, пока её мама была в гостях. Утром ребёнок перестал отвечать на звонки, и вскоре тело несовершеннолетней нашли в погребе. В ходе следствия задержаны двое подозреваемых в страшном преступлении.