Правила охоты могут измениться в России

Правила охоты на некоторые виды животных могут измениться в России. Обновить их с учётом региональных особенностей планирует Министерство природных ресурсов и экологии страны. Инициатива ведомства размещена на портале проектов нормативно-правовых актов.

Документ наделяет глав субъектов полномочиями самостоятельно устанавливать сроки добычи в зависимости от особенностей региона. Кроме того, приказ предусматривает увеличение периода добычи некоторых животных, чья популяция значительно выросла.

«Это вальдшнеп, ондатра и бобр, популяции которых стабильны. При этом в продлённый период с помощью огнестрельных охотничьих ружей добыча на эти два вида грызунов запрещена», — сказано в проекте.

Для коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также жителей островов Колгуев и Вайгач планируется разрешить добычу гусей, но ограниченную. Кроме того, незначительно увеличат сроки добычи пернатой дичи, зайцев и лисиц с использованием лаек, гончих, борзых и норных собак.