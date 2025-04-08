Правила охоты могут измениться в России
В России хотят изменить правила охоты на вальдшнепов, бобров и ондатр
Охотник с рюкзаком и ружьём. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Scharfsinn
Правила охоты на некоторые виды животных могут измениться в России. Обновить их с учётом региональных особенностей планирует Министерство природных ресурсов и экологии страны. Инициатива ведомства размещена на портале проектов нормативно-правовых актов.
Документ наделяет глав субъектов полномочиями самостоятельно устанавливать сроки добычи в зависимости от особенностей региона. Кроме того, приказ предусматривает увеличение периода добычи некоторых животных, чья популяция значительно выросла.
«Это вальдшнеп, ондатра и бобр, популяции которых стабильны. При этом в продлённый период с помощью огнестрельных охотничьих ружей добыча на эти два вида грызунов запрещена», — сказано в проекте.
Для коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также жителей островов Колгуев и Вайгач планируется разрешить добычу гусей, но ограниченную. Кроме того, незначительно увеличат сроки добычи пернатой дичи, зайцев и лисиц с использованием лаек, гончих, борзых и норных собак.
Ранее стало известно, что с 1 июля в новых регионах России изменятся правила расчёта пенсий. Их жителям увеличат страховой период с целью учесть рабочий опыт на включённых в состав территориях.