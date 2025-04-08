«Как никогда уязвима»: Европа созналась в бессилии перед российским арсеналом
Meta Defence: Европа оказалась уязвима перед Россией как никогда ранее
Российский ПГРК «Тополь». Обложка © VK / Минобороны России
Европейская система ПВО абсолютно бесполезна против российского военного потенциала во всём его многообразии. Тревожный вердикт сделали эксперты французского издания Meta Defence.
По мнению авторов, сегодня ЕС сталкивается с проблемой нехватки эффективной защиты от высокотехнологичных российских разработок. В частности, на вооружении европейских армий находятся менее 50 батарей современных зенитных комплексов, таких как Patriot, SAMP/T и С-300. При этом лишь половина из них обладает способностью противодействовать угрозам вроде ракет «Искандер-М».
«Европа оказалась как никогда уязвимой, оказавшись перед угрозой, к которой она не полностью готова», — гласит публикация.
Наибольшему риску подвержена критическая инфраструктура. На территории ЕС расположены около 10 тысяч объектов, играющих важнейшую роль в энергетике, связи и логистике. Защита этих объектов оставляет желать лучшего, поскольку они не оснащены зенитными средствами, способными выдержать массированный удар.
В отличие от Европы, Россия располагает мощным арсеналом противовоздушной и противоракетной обороны. В распоряжении российских ВС 50 батальонов, оснащённых С-400, 300 батарей С-300, 140 единиц систем «Бук», С-350 и «Куб», а также более 2 тысяч комплексов малой дальности, таких как ОСА и «Панцирь».
А ранее в России успешно испытали инновационное лазерное оружие, основанное на принципиально новых физических принципах. Разработка превосходит все известные аналоги и может изменить ход боевых действий на Украине, уверены эксперты.