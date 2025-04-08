Европейская система ПВО абсолютно бесполезна против российского военного потенциала во всём его многообразии. Тревожный вердикт сделали эксперты французского издания Meta Defence.

По мнению авторов, сегодня ЕС сталкивается с проблемой нехватки эффективной защиты от высокотехнологичных российских разработок. В частности, на вооружении европейских армий находятся менее 50 батарей современных зенитных комплексов, таких как Patriot, SAMP/T и С-300. При этом лишь половина из них обладает способностью противодействовать угрозам вроде ракет «Искандер-М».

«Европа оказалась как никогда уязвимой, оказавшись перед угрозой, к которой она не полностью готова», — гласит публикация.

Наибольшему риску подвержена критическая инфраструктура. На территории ЕС расположены около 10 тысяч объектов, играющих важнейшую роль в энергетике, связи и логистике. Защита этих объектов оставляет желать лучшего, поскольку они не оснащены зенитными средствами, способными выдержать массированный удар.

В отличие от Европы, Россия располагает мощным арсеналом противовоздушной и противоракетной обороны. В распоряжении российских ВС 50 батальонов, оснащённых С-400, 300 батарей С-300, 140 единиц систем «Бук», С-350 и «Куб», а также более 2 тысяч комплексов малой дальности, таких как ОСА и «Панцирь».