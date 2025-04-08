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Регион
8 апреля, 05:13

Венесуэла введёт чрезвычайное экономическое положение в стране

Мадуро анонсировал введение в стране чрезвычайного положения из-за США

Правительственное здание в Каракасе, Венесуэла. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / davidsunyol

Правительственное здание в Каракасе, Венесуэла. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / davidsunyol

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о введении в стране чрезвычайного экономического положения в ответ на торговую войну, развязанную, по его мнению, Соединёнными Штатами. Лидер страны подчеркнул, что во вторник он подпишет специальный декрет, призванный оградить экономику Боливарианской Республики от внешних угроз, о чём рассказал в эфире программы на телеканале Venezolana de Televisión.

По словам Мадуро, Вашингтон подрывает глобальные экономические нормы, разрушая основы международной торговли и принципы Всемирной торговой организации. Он выразил уверенность, что из-за финансового хаоса, вызванного действиями США, страдает весь мир, а в первую очередь — сами американцы. Глава Венесуэлы также заверил, что власти страны пристально отслеживают последствия этой экономической агрессии, стремясь минимизировать ущерб и дать отпор на глобальном уровне.

Торговые отношения США и Венесуэлы осложнены политической напряжённостью. США ввели санкции против Каракаса, ограничив экспорт нефти — ключевого товара Венесуэлы. В ответ Венесуэла ищет альтернативные рынки, например, Китай и Россию. Объём торговли между странами резко сократился, но США остаются важным импортёром венесуэльской нефти, несмотря на ограничения.

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Между тем администрация бывшего президента США Джо Байдена разрешила нефтяной компании Chevron перевести сотни миллионов долларов венесуэльскому правительству, игнорируя официальные санкции. Речь идёт о тайном дополнении к генеральной лицензии Министерства финансов США, выданной в ноябре 2022 года.

Оксана Попова
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