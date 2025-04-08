Венесуэла введёт чрезвычайное экономическое положение в стране
Мадуро анонсировал введение в стране чрезвычайного положения из-за США
Правительственное здание в Каракасе, Венесуэла. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / davidsunyol
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о введении в стране чрезвычайного экономического положения в ответ на торговую войну, развязанную, по его мнению, Соединёнными Штатами. Лидер страны подчеркнул, что во вторник он подпишет специальный декрет, призванный оградить экономику Боливарианской Республики от внешних угроз, о чём рассказал в эфире программы на телеканале Venezolana de Televisión.
По словам Мадуро, Вашингтон подрывает глобальные экономические нормы, разрушая основы международной торговли и принципы Всемирной торговой организации. Он выразил уверенность, что из-за финансового хаоса, вызванного действиями США, страдает весь мир, а в первую очередь — сами американцы. Глава Венесуэлы также заверил, что власти страны пристально отслеживают последствия этой экономической агрессии, стремясь минимизировать ущерб и дать отпор на глобальном уровне.
Торговые отношения США и Венесуэлы осложнены политической напряжённостью. США ввели санкции против Каракаса, ограничив экспорт нефти — ключевого товара Венесуэлы. В ответ Венесуэла ищет альтернативные рынки, например, Китай и Россию. Объём торговли между странами резко сократился, но США остаются важным импортёром венесуэльской нефти, несмотря на ограничения.
Между тем администрация бывшего президента США Джо Байдена разрешила нефтяной компании Chevron перевести сотни миллионов долларов венесуэльскому правительству, игнорируя официальные санкции. Речь идёт о тайном дополнении к генеральной лицензии Министерства финансов США, выданной в ноябре 2022 года.