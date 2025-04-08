Российские бойцы противостоят колумбийским наёмникам в Курщине, воюющим за ВСУ
РИАН: В Курской области штурмовики ВС РФ сталкиваются с колумбийскими наёмниками
В Курской области штурмовики ВС РФ сталкиваются с колумбийскими наёмниками. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kibri_ho
В Курской области российские штурмовики сталкиваются с колумбийскими наёмниками, сообщил источник в группировке «Север» в беседе с РИА «Новости».
По его словам, бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса и 177-го полка морской пехоты в сражениях за Горналь и Белогорский мужской монастырь теперь противостоят не только украинским военным, но и наёмникам из Колумбии, которых туда направили.
О том, что ВСУ перебросили отряд колумбийских наёмников в район урочища Глубокое на границе Курской и Сумской областей, сообщалось ранее. Также сами украинские СМИ писали о подтверждении факта присутствия колумбийцев в составе штурмовой роты в Курской области.