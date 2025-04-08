Старейшую действующую актрису театра Моссовета Кнушевицкую госпитализировали в столице

В Москве старейшую актрису театра Моссовета, легендарную Марию Кнушевицкую, срочно доставили в больницу из-за сердечного недомогания. Как сообщает Mash, 91-летняя звезда сцены недавно ощутила ухудшение состояния: её одолели слабость, головокружение и неприятные ощущения в груди. Вскоре к ней примчалась скорая помощь, и медики увезли заслуженную артистку в состоянии средней тяжести.

Кнушевицкая впервые шагнула на подмостки Моссовета в далёком 1957 году и с тех пор покидала родную сцену лишь ради редких съёмок в кино. Её талант ярко сиял в культовых спектаклях, таких как «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишнёвый сад» и других.