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8 апреля, 05:52

Старейшую действующую актрису театра Моссовета Кнушевицкую госпитализировали в столице

В Москве госпитализировали 91-летнюю актрису театра Марию Кнушевицкую

Артисты Мария Кнушевицкая и Александр Бобровский. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Артисты Мария Кнушевицкая и Александр Бобровский. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

В Москве старейшую актрису театра Моссовета, легендарную Марию Кнушевицкую, срочно доставили в больницу из-за сердечного недомогания. Как сообщает Mash, 91-летняя звезда сцены недавно ощутила ухудшение состояния: её одолели слабость, головокружение и неприятные ощущения в груди. Вскоре к ней примчалась скорая помощь, и медики увезли заслуженную артистку в состоянии средней тяжести.

Кнушевицкая впервые шагнула на подмостки Моссовета в далёком 1957 году и с тех пор покидала родную сцену лишь ради редких съёмок в кино. Её талант ярко сиял в культовых спектаклях, таких как «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишнёвый сад» и других.

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Ранее стало известно о смерти актрисы Натальи Назаровой. В последние дни Назарова провела в больнице, причиной её смерти стало онкологическое заболевание.

Оксана Попова
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