Идущий из Москвы автобус с пассажирами перевернулся на трассе под Ростовом

Рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Геническ, перевернулся на трассе в Ростовской области. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в результате ДТП есть пострадавшие. Их количество не уточняется.

«Установлено, что 8 апреля 2025 года на автодороге в Аксайском районе водитель пассажирского автобуса «Москва — Геническ» не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. В результате происшествия есть пострадавшие», — сообщили в ведомстве.

По данному факту начата проверка. Прокуратура намерена выяснить, насколько строго соблюдались правила безопасности на дорогах, установленные законом.