Идущий из Москвы автобус с пассажирами перевернулся на трассе под Ростовом
Автобус «Москва — Геническ» перевернулся под Ростовом, есть пострадавшие
Опрокидывание пассажирского автобуса «Москва — Геническ». Обложка © Telegram / Прокуратура Ростовской области
Рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Геническ, перевернулся на трассе в Ростовской области. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в результате ДТП есть пострадавшие. Их количество не уточняется.
«Установлено, что 8 апреля 2025 года на автодороге в Аксайском районе водитель пассажирского автобуса «Москва — Геническ» не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. В результате происшествия есть пострадавшие», — сообщили в ведомстве.
По данному факту начата проверка. Прокуратура намерена выяснить, насколько строго соблюдались правила безопасности на дорогах, установленные законом.
Накануне массовая авария парализовала путепровод на Московском проспекте в Брянске. По данным регионального управления МВД, участниками ДТП стали 11 автомобилей. К счастью, жертв удалось избежать.