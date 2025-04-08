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8 апреля, 06:03

Идущий из Москвы автобус с пассажирами перевернулся на трассе под Ростовом

Автобус «Москва — Геническ» перевернулся под Ростовом, есть пострадавшие

Опрокидывание пассажирского автобуса «Москва — Геническ». Обложка © Telegram / Прокуратура Ростовской области

Опрокидывание пассажирского автобуса «Москва — Геническ». Обложка © Telegram / Прокуратура Ростовской области

Рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Геническ, перевернулся на трассе в Ростовской области. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в результате ДТП есть пострадавшие. Их количество не уточняется.

«Установлено, что 8 апреля 2025 года на автодороге в Аксайском районе водитель пассажирского автобуса «Москва — Геническ» не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. В результате происшествия есть пострадавшие», — сообщили в ведомстве.

По данному факту начата проверка. Прокуратура намерена выяснить, насколько строго соблюдались правила безопасности на дорогах, установленные законом.

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Накануне массовая авария парализовала путепровод на Московском проспекте в Брянске. По данным регионального управления МВД, участниками ДТП стали 11 автомобилей. К счастью, жертв удалось избежать.

Оксана Попова
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