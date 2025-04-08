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8 апреля, 06:41

В Амурской области при столкновении фур погибло два человека

ГАИ: В Амурской области на трассе столкнулись фуры, есть погибшие

В Амурской области ранним утром на трассе «Благовещенск — Свободный» произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате аварии произошло возгорание одной из фур, сообщает пресс-служба регионального управления ГАИ.

Авария в Амурской области. Видео © VK / Наш Свободный | Амурская область

«Предварительно оба водителя от полученных травм скончались», — говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Также на месте работают Госавтоинспекция и группа МО МВД России «Свободненский».

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Более 10 автомобилей стали участниками массового ДТП на путепроводе в Брянске

Ранее четыре человека сгорели заживо в двух легковушках после столкновения с фурой под Саратовом. ДТП произошло на 419 км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград.

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VK / Наш Свободный | Амурская область

Мария Любицкая
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