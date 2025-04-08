Риски максимально высоки: Фармаколог предупредила об опасности «Миланского коктейля»

«Миланский коктейль» — препарат для детокса, набирающий популярность у специалистов и клиник — не зарегистрирован в России и может навредить организму. Об этом предупредила фармацевтический эксперт Ирина Ульянова.

Происхождение и состав

Название коктейля связано с итальянским футбольным клубом, где он изначально разрабатывался для восстановления спортсменов после интенсивных нагрузок. В его состав входят:

Витаминный комплекс (Епаргресиовит)

Антиоксиданты на основе глутатиона (ТАД600)

Кардиопротекторы (Езафосфина, Инотин)

Катализатор окислительных процессов (Префолик)

Метаболические компоненты

Несмотря на отсутствие официальной регистрации в России, этот комплекс активно применяется в некоторых клиниках как в спортивной медицине, так и для реабилитации после операций и стрессовых состояний.

«Возникает важный вопрос: каким образом «Миланский коктейль» попал в клиники, несмотря на то, что входящие в его состав препараты не зарегистрированы в России? Лекарства должны проходить регистрацию для подтверждения их качества, эффективности и безопасности. Когда вы вводите в организм незарегистрированный препарат, вы подвергаете своё здоровье серьёзной опасности», — пояснила специалист в беседе с RuNews24.ru.

Законность и риски

Ульянова обращает внимание на серьёзные проблемы, связанные с использованием незарегистрированных препаратов:

Отсутствие контроля качества — нет гарантий безопасности и эффективности; Неизвестные условия производства и хранения — это ставит под вопрос сохранность действующих веществ; Юридическая ответственность — применение таких средств нарушает закон.

Эксперт ссылается на Федеральный закон №61-ФЗ: ввоз незарегистрированных лекарств разрешён только для исследовательских целей с одобрения Минздрава или для личного использования в особых случаях. Клиники, предлагающие подобные инъекции, рискуют попасть под действие статьи 238.1 УК РФ.

Рекомендации пациентам

Ульянова призывает проверять регистрационный статус и состав препаратов, перед тем, как согласиться на проведение процедуры с ними, будь это «Миланский коктейль» или другие средства. Непроверенные методики могут нанести серьёзный вред здоровью.

Самим пациентам следует быть бдительными: всегда уточняйте, какие препараты вам вводят, есть ли у них необходимая документация, и какие исследования подтверждают их безопасность. Особенно это касается внутривенных инъекций — здесь риски непроверенных средств максимально высоки.