Риски максимально высоки: Фармаколог предупредила об опасности «Миланского коктейля»
Фармэксперт Ульянова: «Миланский коктейль» не прошёл регистрацию в России
Инъекция (иллюстрация). © Обложка. Shutterstock / FOTODOM / Nigel Stripe
«Миланский коктейль» — препарат для детокса, набирающий популярность у специалистов и клиник — не зарегистрирован в России и может навредить организму. Об этом предупредила фармацевтический эксперт Ирина Ульянова.
Происхождение и состав
Название коктейля связано с итальянским футбольным клубом, где он изначально разрабатывался для восстановления спортсменов после интенсивных нагрузок. В его состав входят:
- Витаминный комплекс (Епаргресиовит)
- Антиоксиданты на основе глутатиона (ТАД600)
- Кардиопротекторы (Езафосфина, Инотин)
- Катализатор окислительных процессов (Префолик)
- Метаболические компоненты
Несмотря на отсутствие официальной регистрации в России, этот комплекс активно применяется в некоторых клиниках как в спортивной медицине, так и для реабилитации после операций и стрессовых состояний.
«Возникает важный вопрос: каким образом «Миланский коктейль» попал в клиники, несмотря на то, что входящие в его состав препараты не зарегистрированы в России? Лекарства должны проходить регистрацию для подтверждения их качества, эффективности и безопасности. Когда вы вводите в организм незарегистрированный препарат, вы подвергаете своё здоровье серьёзной опасности», — пояснила специалист в беседе с RuNews24.ru.
Законность и риски
Ульянова обращает внимание на серьёзные проблемы, связанные с использованием незарегистрированных препаратов:
- Отсутствие контроля качества — нет гарантий безопасности и эффективности;
- Неизвестные условия производства и хранения — это ставит под вопрос сохранность действующих веществ;
- Юридическая ответственность — применение таких средств нарушает закон.
Эксперт ссылается на Федеральный закон №61-ФЗ: ввоз незарегистрированных лекарств разрешён только для исследовательских целей с одобрения Минздрава или для личного использования в особых случаях. Клиники, предлагающие подобные инъекции, рискуют попасть под действие статьи 238.1 УК РФ.
Рекомендации пациентам
Ульянова призывает проверять регистрационный статус и состав препаратов, перед тем, как согласиться на проведение процедуры с ними, будь это «Миланский коктейль» или другие средства. Непроверенные методики могут нанести серьёзный вред здоровью.
Самим пациентам следует быть бдительными: всегда уточняйте, какие препараты вам вводят, есть ли у них необходимая документация, и какие исследования подтверждают их безопасность. Особенно это касается внутривенных инъекций — здесь риски непроверенных средств максимально высоки.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Штатах арестовали косметолога из России. 53-летняя уроженка Челябинска позиционировала себя, как специалист со стажем в 25 лет, и предлагала инъекции филлерами. Вот только делала она это без необходимой лицензии, что запрещено американским законодательством.