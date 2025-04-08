Горе-мать из Хабаровского края бросила шестимесячную дочь в сугроб и ушла в запой
В Хабаровском крае мать бросила шестимесячную дочь в сугроб
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В Хабаровском крае мать выбросила грудного ребёнка в сугроб. Пострадавшего ребёнка у неё забрали, а старшего оставили, пишет Amur Mash.
Квартира матери из Хабаровского края, которая выбросила ребёнка в сугроб. Видео © Amur Mash
У жительницы посёлка Горный Солнечного района Надежды двое детей. По словам местных, женщина ведёт разгульный образ жизни — пьёт, ночует не дома, гуляет по мужикам. В начале февраля она оставила полураздетую шестимесячную дочь в снегу. К счастью, девочку спас случайный прохожий, после чего другая женщина ухаживала за малышкой неделю.
Женщина, которая оставила ребёнка в сугробе. Фото © Amur Mash
При этом, как пишет телеграм-канал, по соседству с Надеждой живёт сотрудник ПДН, но никаких мер не предпринимает. Помочь детям захотели волонтёры из сообщества «Добро», они приносили малышам смеси и подгузники. Женщины даже обратились к губернатору. В итоге младшую девочку удалось изъять из семьи, а её двухлетний брат остался с матерью. По словам местных жителей, 3 апреля Надежда получила пособие и ушла в запой. С кем сейчас находится её дочь — неизвестно. Волонтёры написали обращение к губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину и главе СК РФ Александру Бастрыкину.
Надежда тем временем записывает «кружочки» с попойки.
Мать, которая оставила грудничка в сугробе, записывает кружочки с попойки. Видео © Amur Mash
Ранее произошла трагедия в Новосибирске, где женщина отметила день рождения сына алкоголем и потеряла младшего ребёнка под колёсами авто. По словам местных, мать состоит на учёте в ПДН.