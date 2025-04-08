Горе-мать из Хабаровского края бросила шестимесячную дочь в сугроб и ушла в запой

У жительницы посёлка Горный Солнечного района Надежды двое детей. По словам местных, женщина ведёт разгульный образ жизни — пьёт, ночует не дома, гуляет по мужикам. В начале февраля она оставила полураздетую шестимесячную дочь в снегу. К счастью, девочку спас случайный прохожий, после чего другая женщина ухаживала за малышкой неделю.

При этом, как пишет телеграм-канал, по соседству с Надеждой живёт сотрудник ПДН, но никаких мер не предпринимает. Помочь детям захотели волонтёры из сообщества «Добро», они приносили малышам смеси и подгузники. Женщины даже обратились к губернатору. В итоге младшую девочку удалось изъять из семьи, а её двухлетний брат остался с матерью. По словам местных жителей, 3 апреля Надежда получила пособие и ушла в запой. С кем сейчас находится её дочь — неизвестно. Волонтёры написали обращение к губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину и главе СК РФ Александру Бастрыкину.