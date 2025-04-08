«Просто не проснулась»: Яна Чурикова высказалась о смерти жены солиста группы «Челси»
Яна Чурикова высказалась о смерти жены солиста группы «Челси» Алексея Корзина
Яна Чурикова. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Телеведущая Яна Чурикова выразила поддержку солисту группы «Челси» Алексею Корзину, который накануне сообщил о смерти супруги. Соответствующая публикация появилась в её телеграм-канале.
«У Лёши Корзина из группы «Челси» умерла жена… Об этом сам артист сообщил в своих соцсетях. Не могу уложить такое в голове. Молодая, красивая, любимая и любящая. Просто не проснулась…», — поделилась ведущая.
Напомним, о смерти супруги певца Алексея Корзина стало известно накануне, 7 апреля. Исполнитель не раскрыл подробности случившегося, однако известно, что похороны уже прошли.