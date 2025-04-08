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8 апреля, 07:38

«Просто не проснулась»: Яна Чурикова высказалась о смерти жены солиста группы «Челси»

Яна Чурикова высказалась о смерти жены солиста группы «Челси» Алексея Корзина

Яна Чурикова. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Яна Чурикова. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Телеведущая Яна Чурикова выразила поддержку солисту группы «Челси» Алексею Корзину, который накануне сообщил о смерти супруги. Соответствующая публикация появилась в её телеграм-канале.

«У Лёши Корзина из группы «Челси» умерла жена… Об этом сам артист сообщил в своих соцсетях. Не могу уложить такое в голове. Молодая, красивая, любимая и любящая. Просто не проснулась…», — поделилась ведущая.

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Напомним, о смерти супруги певца Алексея Корзина стало известно накануне, 7 апреля. Исполнитель не раскрыл подробности случившегося, однако известно, что похороны уже прошли.

Мария Любицкая
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