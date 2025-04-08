Останется с вами на десятилетия: Врач предупредил об опасности щучьей икры

Весной, во время нереста щуки, возрастает риск заражения опасным паразитом — лентецом широким. Как рассказал ветеринарный врач Владимир Воронин, заведующий кафедрой аквакультуры Санкт-Петербургского университета ветеринарной медицины, особенно опасна в этом плане слабосоленая щучья икра, приготовленная с нарушением технологии.

Паразит может попасть в организм человека двумя путями: через недостаточно прожаренную или проваренную рыбу, либо через плохо просоленную икру. Многие рыбаки, по словам эксперта, солят икру всего несколько часов и употребляют её практически сразу, принимая личинки паразита за безобидные плёнки. Эти личинки, размером не более сантиметра, часто находятся между икринок. Оказавшись в кишечнике человека, лентец широкий может жить там десятилетиями, достигая длины более 10 метров.

«В таких ситуациях возможно даже возникновение кишечной непроходимости. Но обычно пациенты жалуются на потерю или, наоборот, повышение аппетита, слюноотделение, отрыжку, тошноту, слабость, раздражительность, урчание в животе и проблемы со стулом», – предостерёг ветеринарный врач в беседе с «Газетой.ru».