Профессор назвал месячную норму по головной боли для здорового человека

У здорового взрослого человека голова может болеть не чаще одного-двух раз в месяц, тогда как у детей этого симптома в норме быть не должно вообще. О важности внимания к головной боли рассказал заслуженный врач России, профессор РОСБИОТЕХ Александр Коньков.

Особую тревогу вызывают случаи, когда головная боль возникает чаще 15 раз в месяц — это серьёзный повод для обращения к врачу. Профессор предупреждает, что некоторые сопутствующие симптомы требуют экстренной медицинской помощи. Особенно опасны ситуации, когда головная боль сопровождается рвотой, нарушениями зрения, слабостью или онемением конечностей. Также обязательного врачебного наблюдения требуют любые травмы головы, даже если на первый взгляд они кажутся незначительными.

«Эти симптомы могут свидетельствовать об инсульте, поэтому срочное медицинское вмешательство может спасти жизнь. Также у врача необходимо наблюдаться при травмах головы», — объяснил медик в беседе с «Лентой.ру».

Среди неочевидных причин головных болей Коньков выделяет чрезмерное использование гаджетов — более 12 часов в день. Яркие экраны вызывают перенапряжение глазных мышц, что неизбежно сказывается на самочувствии. Дополнительным фактором риска становится забывчивость в отношении питьевого режима — увлёкшись телефоном или компьютером, люди часто не замечают, что организм уже давно нуждается в жидкости.

Простые меры профилактики — регулярные перерывы при работе с гаджетами и контроль за количеством выпиваемой воды — могут существенно снизить частоту возникновения недомоганий. Однако при повторяющихся симптомах консультация врача остается обязательной.