Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил убеждение, что урегулирование конфликта вокруг Украины не приведёт к ядерному разоружению в ближайшие десятилетия. Об этом он заявил в своём телеграм-канале, приурочив комментарий к 15-летию подписания Договора СНВ-3 в Праге. По его мнению, даже полное завершение этого конфликта не снимет ядерной напряжённости в обозримом будущем.

«Ситуация такова, что даже при полном прекращении конфликта вокруг так называемой Украины ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно», — считает замглавы СБ РФ.

Медведев отметил, что договор, к сожалению, не снизил риск ядерной войны. Причиной он считает поведение США и их союзников, которые, по его словам, решили сочетать формальный ядерный паритет с Россией с необъявленной войной, опирающейся на беспрецедентные санкции, а затем и на применение своего оружия и специалистов. Это, как полагает политик, подтолкнуло мир к грани Третьей мировой войны. При этом администрация Байдена цинично отрицала наличие ядерной угрозы, хотя она, напротив, достигла пика.

Команда Трампа, как заметил Медведев, хотя бы на словах признаёт эту опасность, пусть и предлагает выделить на оборону колоссальный триллион долларов. Европейские же лидеры, по его мнению, слепо игнорируют реальность, похваляясь своим скромным стратегическим арсеналом.

ДСНВ-3 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений) — соглашение между Россией и США, подписанное 8 апреля 2010 года в Праге. Оно ограничивает число ядерных боеголовок до 1550 и носителей (ракеты, бомбардировщики) до 700 для каждой стороны. Срок действия — до 5 февраля 2026 года (продлён в 2021-м). Цель — снизить ядерную угрозу.