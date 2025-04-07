В Кремле раскрыли детали консультаций с Ираном по ядерной сделке

Россия и Иран проводят регулярные консультации, в ходе которых, в том числе, обсуждается вопрос ядерного досье. В ближайшее время будут организованы очередные контакты между странами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы находимся в постоянной консультации с нашими иранскими партнёрами, в том числе и по теме ядерной сделки. Мы постоянно осуществляем контакты, проводим консультации по этому вопросу», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.