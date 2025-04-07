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Регион
7 апреля, 10:17

В Кремле раскрыли детали консультаций с Ираном по ядерной сделке

Песков: РФ проводит консультации с Ираном по ядерной сделке

Государственные флаги Ирана и России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

Государственные флаги Ирана и России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

Россия и Иран проводят регулярные консультации, в ходе которых, в том числе, обсуждается вопрос ядерного досье. В ближайшее время будут организованы очередные контакты между странами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы находимся в постоянной консультации с нашими иранскими партнёрами, в том числе и по теме ядерной сделки. Мы постоянно осуществляем контакты, проводим консультации по этому вопросу», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

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Ранее в Иране было объявлено о повышенной боевой готовности на фоне угроз со стороны США. В Тегеране выразили опасения, что для заключения сделки с Вашингтоном даны крайне маленькие сроки — около двух месяцев. Напомним, что хозяин Белого дома Дональд Трамп поставил ультиматум Ирану в виде невиданных бомбардировок, если правительство не согласится на новое соглашение по ядерной программе, которое устроит Америку.

Мария Любицкая
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