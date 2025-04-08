С Байконура успешно запустили «Ракету Победы»
С Байконура успешно стартовала ракета «Союз-2.1А» с кораблём «Союз МС-27»
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Обложка © VK / Роскосмос / Иван Тимошенко
На Байконуре прошёл успешный запуск ракеты «Союз-2.1а», которая отправила к Международной космической станции (МКС) корабль «Союз МС-27». На борту оказались российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким.
Запуск состоялся в 8 часов 47 минут по московскому времени, сообщили в «Роскосмосе». Всего полёт займёт 3 часа 17 минут. Таким образом, космонавты должны прибыть на МКС уже в 12:04 по московскому времени.
В рамках миссии планируется провести 50 уникальных научных исследований. В октябре Рыжиков и Зубрицкий совершат два выхода в открытый космос. Запуск ракеты приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне: на корпусе — символика праздника, а сам носитель назван «Ракетой Победы».
Ранее на космодроме Байконур прошла встреча генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Баканова и заместителя администратора «НАСА» по реализации космических программ Кеннета Бауэрсокса. Стороны обсудили данный запуск и совместное празднование 50-летия программы «Союз-Аполлон».