С Байконура успешно запустили «Ракету Победы»

На Байконуре прошёл успешный запуск ракеты «Союз-2.1а», которая отправила к Международной космической станции (МКС) корабль «Союз МС-27». На борту оказались российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким.

Запуск состоялся в 8 часов 47 минут по московскому времени, сообщили в «Роскосмосе». Всего полёт займёт 3 часа 17 минут. Таким образом, космонавты должны прибыть на МКС уже в 12:04 по московскому времени.

В рамках миссии планируется провести 50 уникальных научных исследований. В октябре Рыжиков и Зубрицкий совершат два выхода в открытый космос. Запуск ракеты приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне: на корпусе — символика праздника, а сам носитель назван «Ракетой Победы».