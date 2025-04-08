Жители американского острова Малый Диомид, расположенного всего в четырёх километрах от российского острова Ратманова, проявляют всё больше интереса к изучению русского языка. По мнению военного политолога Александра Перенджиева, этот феномен может отражать не только культурную близость, но и определённое разочарование в политике собственной страны.

Эксперт отмечает, что постоянная антироссийская риторика в западных СМИ, переходящая порой в откровенную истерию, вызывает обратную реакцию у части американского населения. Особенно это заметно в приграничных регионах, где люди ежедневно сталкиваются с контрастом между медийным образом России и реальностью. Малый Диомид, чьи жители исторически поддерживали связи с Чукоткой, становится показательным примером такого явления.

«Запад настолько увлечён русофобией и постоянными рассказами о подготовке русских к «вторжению», что в США уже дошло до шизофрении. Политика запугивания людей несуществующей «российской угрозой» может привести к тому, что скоро в самой Британии и Европе начнут учить русский язык», — говорит политолог в беседе с Инфо24.

Перенджиев обращает внимание на комплекс причин, которые могут стоять за этим процессом. Среди них — усталость от внутренних проблем США, включая экономические трудности и социальное неравенство, а также прагматичный расчёт жителей острова, понимающих потенциальные выгоды от сотрудничества с близлежащими российскими регионами. При этом эксперт подчёркивает, что речь пока не идёт о каких-либо политических требованиях, а лишь о естественном интересе к соседней стране, подогреваемом чрезмерной русофобией официального Вашингтона.

«Они хотят, чтобы мы сами к ним приплыли и воткнули российский флаг, после чего они с радостью войдут в состав России», — считает собеседник издания.

Ситуация на Малом Диомиде, по его словам, отражает более широкую тенденцию — всё больше людей в разных странах начинают сомневаться в объективности западной повестки дня. Когда пропаганда переходит разумные границы, она неизбежно вызывает обратную реакцию, полагает политолог. Хотя всерьёз говорить о возможном изменении политического статуса острова преждевременно, сам факт роста пророссийских настроений в этом стратегически важном регионе заслуживает внимания и анализа.