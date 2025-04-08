Суши-бизнес Иды Галич терпит многомиллионные убытки

По данным телеграм-канала, заведение 34-летней телеведущей продемонстрировало отрицательный финансовый рост. Скорее всего, всему виной плохое качество общепита. Люди жаловались на то, что роллы очень дорого стоят. Также многим не нравился вкус рыбы и риса, а палочки для блюд присылали с занозами. Уточняется, что за 2023 год выручка компании составила восемь миллионов рублей, а вот в прошлом году фирма понесла убытки в размере 1,6 миллиона рублей.