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8 апреля, 09:02

Суши-бизнес Иды Галич терпит многомиллионные убытки

Mash: Компания Иды Галич Yoji ушла в минус на 1,6 миллиона рублей в 2024 году

Ида Галич. Обложка © Telegram / IdaGalich

Ида Галич. Обложка © Telegram / IdaGalich

Бизнес блогерши Иды Галич оказался убыточным. Годовая выручка её компании по доставке суши и роллов Yoji упала с 8 миллионов рублей до 1,6 миллиона рублей, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, заведение 34-летней телеведущей продемонстрировало отрицательный финансовый рост. Скорее всего, всему виной плохое качество общепита. Люди жаловались на то, что роллы очень дорого стоят. Также многим не нравился вкус рыбы и риса, а палочки для блюд присылали с занозами. Уточняется, что за 2023 год выручка компании составила восемь миллионов рублей, а вот в прошлом году фирма понесла убытки в размере 1,6 миллиона рублей.

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А ранее Life.ru писал, что бизнес певицы Анны Седоковой терпит убытки после смерти её бывшего мужа Яниса Тиммы. За 2024 год ООО «Ла Стори» сумело заработать всего два миллиона рублей, при этом выручка упала на 4,7 миллиона рублей.

Дарья Нарыкова
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