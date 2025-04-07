Бизнес арестованного Аяза Шабутдинова терпит многомиллионные убытки
SHOT: Компания арестованного блогера Шабутдинова ушла в минус на ₽300 млн
Аяз Шабутдинов. Обложка © Telegram / Аяз
Бизнес арестованного блогера Аяза Шабутдинова потерял прибыль в размере 300 миллионов рублей. Как сообщает SHOT, работа его «Лайк центра» была парализована, из-за чего проект ушёл в огромный минус.
По данным телеграм-канала, компания Шабутдинова в период с 2020 по 2023 год в среднем приносила ему прибыль около 200 миллионов рублей в год. В 2022 году он обогатился аж на 737 миллионов рублей. Однако после задержания компания блогера начала терять прибыль. К концу 2024 года «Лайк центр» лишился свыше 39 миллионов рублей.
Напомним, что Аяза Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года по обвинению в мошенничестве при продаже курсов для личного развития. Потерпевшими по его делу проходят более 100 человек. Помимо этого блогер стал фигурантом ещё пяти дел. В ходе судебных разбирательств в розыск был объявлен ещё один участник мошеннических схем. К началу октября, когда расследование было завершено, объём уголовного дела превысил 100 томов. Шабутдинову светит до 10 лет лишения свободы. В феврале 2025-го ему продлили арест до 12 августа. Блогер признал свою вину и раскаялся.