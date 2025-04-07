Бизнес арестованного Аяза Шабутдинова терпит многомиллионные убытки

Бизнес арестованного блогера Аяза Шабутдинова потерял прибыль в размере 300 миллионов рублей. Как сообщает SHOT, работа его «Лайк центра» была парализована, из-за чего проект ушёл в огромный минус.

По данным телеграм-канала, компания Шабутдинова в период с 2020 по 2023 год в среднем приносила ему прибыль около 200 миллионов рублей в год. В 2022 году он обогатился аж на 737 миллионов рублей. Однако после задержания компания блогера начала терять прибыль. К концу 2024 года «Лайк центр» лишился свыше 39 миллионов рублей.