Двое бойцов отряда «Орлан» ранены в белгородском приграничье

В Краснояружском районе Белгородской области при выполнении боевых задач были ранены два бойца подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В посёлке Красная Яруга при выполнении боевых задач ранены два бойца подразделения «Орлан». В результате атаки дрона один мужчина получил множественные осколочные ранения лица, второй — касательное осколочное ранение правого плеча», — написал он в телеграм-канале.

По информации губернатора, пострадавшие были доставлены в Краснояружскую центральную районную больницу. После получения необходимой медицинской помощи их планируется перевести в областную клиническую больницу.