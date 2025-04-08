Штрафы никого не пугают: В Госдуме объяснили, почему наказание за мат должно стать строже

В России обсуждается комплекс мер по защите русского языка от сквернословия, включая ужесточение административной ответственности. Как заявил депутат Госдумы Александр Аксёненко, инициатива предполагает не только увеличение штрафов за нецензурную брань, но и продление срока рассмотрения таких административных нарушений до одного года.

Парламентарий подчеркнул, что текущие штрафы в размере одной тысячи рублей не оказывают должного воздействия. Особое внимание уделяется борьбе со сквернословием в цифровом пространстве и общественных местах. Аксёненко отметил, что проблема приобрела особую актуальность после недавнего выступления Патриарха Кирилла, который поднял этот вопрос на рождественской встрече в Госдуме.

«С этим нужно что-то делать, потому что об этом говорит не только общество, не только Государственная Дума и мы с вами. Сейчас об этом говорит и Патриарх Кирилл. Началось всё это на рождественской встрече в Госдуме. Он обозначил проблематику, и мы должны находить меры по защите русского языка», — объяснил депутат в разговоре с радио «Комсомольская правда».

При этом депутат признает, что одними только штрафными санкциями проблему не решить. Важной составляющей должна стать системная просветительская работа. Аксёненко обратил внимание на то, что привычка к нецензурной лексике часто формируется в семейном кругу, когда взрослые позволяют себе сквернословить в присутствии детей. В этой связи особую роль могли бы сыграть авторитетные общественные деятели, способные собственным примером демонстрировать культуру речи.

Законодатель подчеркивает необходимость личностного осмысления проблемы: каждый человек должен задуматься о причинах, побуждающих его использовать ненормативную лексику, и попытаться изменить свои речевые привычки. Комплексный подход, сочетающий административные меры с воспитательной работой, по мнению Аксёненко, может способствовать сохранению чистоты русского языка.