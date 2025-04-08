В Петербурге прохожий нашёл под окнами многоэтажки школьницу в крови

В ночь на понедельник в Санкт-Петербурге прохожий обнаружил под окнами многоэтажного дома на проспекте Просвещения школьницу в крови. Рядом с телом 12-летней девочки лежал разбитый телефон. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мужчина вызвал скорую помощь, но врачи не смогли реанимировать школьницу. Было возбуждено уголовное дело. Известно, что семья погибшей не состояла на учёте. Мама девочки также отметила, что накануне ребёнок не высказывал негативных мыслей.