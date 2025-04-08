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8 апреля, 09:16

В Петербурге прохожий нашёл под окнами многоэтажки школьницу в крови

«Фонтанка»: В Петербурге 12-летнюю школьницу нашли под окнами многоэтажного дома

Полиция. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / klauscook

Полиция. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / klauscook

В ночь на понедельник в Санкт-Петербурге прохожий обнаружил под окнами многоэтажного дома на проспекте Просвещения школьницу в крови. Рядом с телом 12-летней девочки лежал разбитый телефон. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мужчина вызвал скорую помощь, но врачи не смогли реанимировать школьницу. Было возбуждено уголовное дело. Известно, что семья погибшей не состояла на учёте. Мама девочки также отметила, что накануне ребёнок не высказывал негативных мыслей.

В Петербурге мальчик порвал почку, упав с высоты на детской площадке
В Петербурге мальчик порвал почку, упав с высоты на детской площадке

Ранее семилетний мальчик погиб в Подмосковье, выпав из окна. Ребёнок находился в гостях у друга в квартире на третьем этаже. Во время игры он облокотился на москитную сетку, пытаясь выглянуть в окно, и выпал. От полученных травм мальчик скончался.

Алена Пенчугина
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