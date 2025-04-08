В Петербурге прохожий нашёл под окнами многоэтажки школьницу в крови
«Фонтанка»: В Петербурге 12-летнюю школьницу нашли под окнами многоэтажного дома
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В ночь на понедельник в Санкт-Петербурге прохожий обнаружил под окнами многоэтажного дома на проспекте Просвещения школьницу в крови. Рядом с телом 12-летней девочки лежал разбитый телефон. Об этом сообщает «Фонтанка».
Мужчина вызвал скорую помощь, но врачи не смогли реанимировать школьницу. Было возбуждено уголовное дело. Известно, что семья погибшей не состояла на учёте. Мама девочки также отметила, что накануне ребёнок не высказывал негативных мыслей.
Ранее семилетний мальчик погиб в Подмосковье, выпав из окна. Ребёнок находился в гостях у друга в квартире на третьем этаже. Во время игры он облокотился на москитную сетку, пытаясь выглянуть в окно, и выпал. От полученных травм мальчик скончался.