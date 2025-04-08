Колонну танков и военных машин с солдатами заметили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге, в районе Вторчермет, была замечена колонна танков и военных автомобилей. Как сообщает Ura.ru, в городе прошла репетиция парада, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В состав колонны вошли танки Т-34 и Т-72БЗ, ракетные комплексы С-400 «Триумф», береговые ракетные комплексы «Бастион», а также грузовые автомобили и мотоциклы. За порядком следили сотрудники Госавтоинспекции, военной полиции и МЧС, которые временно ограничивали движение в этом районе.