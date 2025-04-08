Колонну танков и военных машин с солдатами заметили в Екатеринбурге
Ura.ru: В Екатеринбурге проехали танки и десятки другой военной техники
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В Екатеринбурге, в районе Вторчермет, была замечена колонна танков и военных автомобилей. Как сообщает Ura.ru, в городе прошла репетиция парада, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В состав колонны вошли танки Т-34 и Т-72БЗ, ракетные комплексы С-400 «Триумф», береговые ракетные комплексы «Бастион», а также грузовые автомобили и мотоциклы. За порядком следили сотрудники Госавтоинспекции, военной полиции и МЧС, которые временно ограничивали движение в этом районе.
Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди собирается в этом году посетить парад Победы в Москве на 9 Мая. Кроме того, участие в мероприятии хотят принять индийские военные. Они должны прибыть в РФ за месяц до праздника, чтобы маршировать.