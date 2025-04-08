Россиянам рассказали, где найти весенние грибы и как среди них вычислить опасных двойников
360.ru: Сморчки отличаются от ложных сморчков полыми шляпками
Дождевик. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Henrik Larsson
С середины апреля в подмосковных лесах начинается грибной сезон. Первыми появляются сморчки, строчки, дождевики и другие весенние виды. Однако грибникам стоит быть предельно внимательными — многие ранние грибы относятся к условно-съедобным или ядовитым.
Где и какие грибы искать
Наибольшее разнообразие грибов наблюдается в южных и западных районах Подмосковья, где смешанные леса создают благоприятные условия для их роста, отмечают коллеги 360.ru. В восточной части региона преобладают маслята, а на севере часто встречаются лисички. В частности хороший урожай можно найти в лесах возле Домодедово, Серпухова, Наро-Фоминска и Звенигорода. Однако грибы часто появляются в неожиданных местах, поэтому стоит исследовать разные участки.
Сморчки, одни из первых весенних грибов, предпочитают светлые участки лиственных лесов — опушки, овраги, места возле ручьев. Их можно узнать по характерной ячеистой шляпке, напоминающей пчелиные соты. Важно отличать их от ложных сморчков, у которых шляпка заполнена мякотью, а не полая внутри.
Осторожно: опасные двойники
Строчки, несмотря на внешнюю схожесть со сморчками, содержат токсины и требуют особой обработки — многократного отваривания. Дождевики легко спутать с их ядовитыми аналогами, которые отличаются желтоватой чешуйчатой кожицей и темнеющей со временем мякотью.
Особую опасность представляют бледные поганки, маскирующиеся под шампиньоны. Главный отличительный признак — цвет пластинок под шляпкой: у шампиньонов они розовые, а у поганок — белые.
Правила сбора и обработки
Опытные грибники рекомендуют:
- Собирать грибы в сухую погоду, используя плетеную корзину для лучшей сохранности.
- Срезать ножку, оставляя часть в земле, чтобы не повредить грибницу.
- Тщательно очищать и промывать грибы перед приготовлением.
Условно-съедобные виды, такие как сморчки и строчки, обязательно нужно отваривать в течение 15–20 минут, после чего сливать воду. Некоторые грибники предпочитают сушку — она не только обеззараживает, но и усиливает аромат грибов.
Популярные грибные места
Главное правило — не рисковать, если есть сомнения в съедобности гриба. При первых признаках отравления следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
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