Россиянам рассказали, где найти весенние грибы и как среди них вычислить опасных двойников

С середины апреля в подмосковных лесах начинается грибной сезон. Первыми появляются сморчки, строчки, дождевики и другие весенние виды. Однако грибникам стоит быть предельно внимательными — многие ранние грибы относятся к условно-съедобным или ядовитым.

Где и какие грибы искать

Наибольшее разнообразие грибов наблюдается в южных и западных районах Подмосковья, где смешанные леса создают благоприятные условия для их роста, отмечают коллеги 360.ru. В восточной части региона преобладают маслята, а на севере часто встречаются лисички. В частности хороший урожай можно найти в лесах возле Домодедово, Серпухова, Наро-Фоминска и Звенигорода. Однако грибы часто появляются в неожиданных местах, поэтому стоит исследовать разные участки.

Сморчки, одни из первых весенних грибов, предпочитают светлые участки лиственных лесов — опушки, овраги, места возле ручьев. Их можно узнать по характерной ячеистой шляпке, напоминающей пчелиные соты. Важно отличать их от ложных сморчков, у которых шляпка заполнена мякотью, а не полая внутри.

Осторожно: опасные двойники

Строчки, несмотря на внешнюю схожесть со сморчками, содержат токсины и требуют особой обработки — многократного отваривания. Дождевики легко спутать с их ядовитыми аналогами, которые отличаются желтоватой чешуйчатой кожицей и темнеющей со временем мякотью.

Особую опасность представляют бледные поганки, маскирующиеся под шампиньоны. Главный отличительный признак — цвет пластинок под шляпкой: у шампиньонов они розовые, а у поганок — белые.

Правила сбора и обработки

Опытные грибники рекомендуют:

Собирать грибы в сухую погоду, используя плетеную корзину для лучшей сохранности.

Срезать ножку, оставляя часть в земле, чтобы не повредить грибницу.

Тщательно очищать и промывать грибы перед приготовлением.

Условно-съедобные виды, такие как сморчки и строчки, обязательно нужно отваривать в течение 15–20 минут, после чего сливать воду. Некоторые грибники предпочитают сушку — она не только обеззараживает, но и усиливает аромат грибов.

Популярные грибные места

Главное правило — не рисковать, если есть сомнения в съедобности гриба. При первых признаках отравления следует немедленно обратиться за медицинской помощью.