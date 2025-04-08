Вынес предупреждение: Суперкомпьютер рассчитал дату конца света
Суперкомпьютер World One рассчитал, что человечеству настанет конец к 2050 году
Конец света. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IgorZh
Согласно жутким подсчётам суперкомпьютера World One, человечество может исчезнуть с лица Земли в период с 2040 по 2050 год. Печальный закат нашей цивилизации, как оказалось, может настать из-за проблем с экологией и перенаселения планеты.
Учёные уточнили, что Земля на самом деле страдает из-за сильного загрязнения окружающей среды, глобального потепления и сильной перенаселённости. Если человечество не изменится, то конец света наступит гораздо раньше, ведь планета попросту не будет пригодна для жизни — закончится питьевая вода, воздух станет слишком грязным, а продовольствия на всех не хватит.
Для вычисления суперкомпьютер использовал сложный алгоритм, при котором учитывается огромная комбинация переменных. Специалисты заявили, что таким образом World One вынес людям предупреждение.
Ранее сообщалось, что специалисты NASA скорректировали прогнозы по траектории полёта астероида 2024 YR4 на основе новых данных. В результате вероятность его столкновения с Луной в 2032 году выросла до 3,8%.