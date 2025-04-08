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8 апреля, 09:55

Вынес предупреждение: Суперкомпьютер рассчитал дату конца света

Суперкомпьютер World One рассчитал, что человечеству настанет конец к 2050 году

Конец света. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IgorZh

Конец света. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IgorZh

Согласно жутким подсчётам суперкомпьютера World One, человечество может исчезнуть с лица Земли в период с 2040 по 2050 год. Печальный закат нашей цивилизации, как оказалось, может настать из-за проблем с экологией и перенаселения планеты.

Учёные уточнили, что Земля на самом деле страдает из-за сильного загрязнения окружающей среды, глобального потепления и сильной перенаселённости. Если человечество не изменится, то конец света наступит гораздо раньше, ведь планета попросту не будет пригодна для жизни — закончится питьевая вода, воздух станет слишком грязным, а продовольствия на всех не хватит.

Для вычисления суперкомпьютер использовал сложный алгоритм, при котором учитывается огромная комбинация переменных. Специалисты заявили, что таким образом World One вынес людям предупреждение.

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Мария Любицкая
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