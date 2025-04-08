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Регион
8 апреля, 09:52

Раскрыто число предотвращённых за 2025 год терактов

НАК: С начала года в России предотвратили 47 терактов с участием молодых людей

С начала года в России предотвратили 47 терактов с участием молодых людей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Spy_k

С начала года в России предотвратили 47 терактов с участием молодых людей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Spy_k

С начала 2025 года силовые структуры предотвратили 47 терактов в России с участием молодых людей, в том числе подростков. Все они попали под влияние украинских неонацистов и террористических организаций. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

С начала 2025 года в России предотвратили 47 терактов. Видео © VK / Национальный антитеррористический комитет

Всего за последние три года задержали более 2,5 тысяч человек. НАК выработал систему мер по подготовке специалистов в сфере профилактики терроризма.

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Ранее было возбуждено дело о теракте в Курской области. В Суджанском районе обнаружило тело мужчины с признаками насильственной смерти. Собранные данные указывают на то, что преступление совершили боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ). Были назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Алена Пенчугина
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