Раскрыто число предотвращённых за 2025 год терактов

С начала 2025 года силовые структуры предотвратили 47 терактов в России с участием молодых людей, в том числе подростков. Все они попали под влияние украинских неонацистов и террористических организаций. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

С начала 2025 года в России предотвратили 47 терактов. Видео © VK / Национальный антитеррористический комитет

Всего за последние три года задержали более 2,5 тысяч человек. НАК выработал систему мер по подготовке специалистов в сфере профилактики терроризма.