Раскрыто число предотвращённых за 2025 год терактов
НАК: С начала года в России предотвратили 47 терактов с участием молодых людей
С начала года в России предотвратили 47 терактов с участием молодых людей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Spy_k
С начала 2025 года силовые структуры предотвратили 47 терактов в России с участием молодых людей, в том числе подростков. Все они попали под влияние украинских неонацистов и террористических организаций. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).
С начала 2025 года в России предотвратили 47 терактов. Видео © VK / Национальный антитеррористический комитет
Всего за последние три года задержали более 2,5 тысяч человек. НАК выработал систему мер по подготовке специалистов в сфере профилактики терроризма.
Ранее было возбуждено дело о теракте в Курской области. В Суджанском районе обнаружило тело мужчины с признаками насильственной смерти. Собранные данные указывают на то, что преступление совершили боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ). Были назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.