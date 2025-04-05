Суд потребовал предъявить паспорт антитеррористической защищённости «Крокуса»
Последствия теракта в «Крокусе». Фото © Life.ru
Пострадавший при теракте в «Крокусе» подал иск в суд против организатора мероприятия. В ходе судебного разбирательства он потребовал от ответчика предоставить документ, который подтверждает наличие антитеррористической защиты на месте проведения события. Об этом сообщил адвокат потерпевшего Владимир Трофимов.
«Суд по ходатайству нашей стороны предложил ответчику и третьему лицу представить в следующее судебное заседание паспорт антитеррористической защищённости «Крокуса». В этом документе должен быть указан план действий при возникновении террористической угрозы», — рассказал адвокат в беседе с РИА «Новости».
Трофимов отметил, что одной из целей иска является проверка соблюдения юридическими лицами стандартов безопасности на концерте. Истец утверждает, что его потребительские права были нарушены из-за недостаточной безопасности, и требует в суде компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.
Напомним, что теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта 2024 года. Четверо вооружённых мужчин ворвались в концертный зал и начали стрелять по людям, после чего подожгли здание. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. После совершения преступления террористы попытались скрыться на территории Украины, но их успели перехватить. В конце августа были арестованы ещё пять подозреваемых. В общей сложности в СИЗО находятся 19 человек, причастных к делу «Крокуса».