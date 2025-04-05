Суд потребовал предъявить паспорт антитеррористической защищённости «Крокуса»

Пострадавший при теракте в «Крокусе» подал иск в суд против организатора мероприятия. В ходе судебного разбирательства он потребовал от ответчика предоставить документ, который подтверждает наличие антитеррористической защиты на месте проведения события. Об этом сообщил адвокат потерпевшего Владимир Трофимов.

«Суд по ходатайству нашей стороны предложил ответчику и третьему лицу представить в следующее судебное заседание паспорт антитеррористической защищённости «Крокуса». В этом документе должен быть указан план действий при возникновении террористической угрозы», — рассказал адвокат в беседе с РИА «Новости».