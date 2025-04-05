Стало известно, почему охрана «Крокуса» не открыла огонь по убийцам с автоматами Калашникова
Сотрудники охраны «Крокус сити» не были вооружены в момент нападения террористов
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Охрана, которая работала в концертном зале «Крокус сити холл» в Подмосковье в день нападения террористов с автоматами Калашникова, не была вооружена. Как заявил представитель концертной площадки в суде по иску пострадавшего от теракта, сотрудники охраны не имели права на ношение оружия.
Никакой закон, касающийся антитеррористической защищённости объектов, не предполагает, что охрана должна использовать огнестрельное оружие, объяснил представитель компании «Крокус интернэшнл».
«Та охрана, которая была на концерте, та организация, которая осуществляла охрану на концерте, она действовала в соответствии с законодательством, её сотрудники не были вооружены», — сказал он.
Напомним, что теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта. Четверо вооружённых мужчин ворвались в здание и начали стрельбу по людям, после чего подожгли комплекс. В результате этой жестокой атаки погибли 145 человек, более 550 получили ранения. После совершения преступления преступники попытались скрыться на территории Украины, но были задержаны в Брянской области. В конце августа были арестованы ещё пять подозреваемых. В общей сложности в СИЗО находятся 19 человек, причастных к делу «Крокуса».