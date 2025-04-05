Стало известно, почему охрана «Крокуса» не открыла огонь по убийцам с автоматами Калашникова

Охрана, которая работала в концертном зале «Крокус сити холл» в Подмосковье в день нападения террористов с автоматами Калашникова, не была вооружена. Как заявил представитель концертной площадки в суде по иску пострадавшего от теракта, сотрудники охраны не имели права на ношение оружия.