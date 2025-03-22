Белые журавли и чёрный гранит: У «Крокуса» открыли мемориал в память о жертвах теракта
У «Крокус Сити Холла» открыли памятник в память о жертвах теракта
Мемориал в память погибших в теракте. Фото © Life.ru
Напротив концертного зала «Крокус сити холл» и второго павильона выставочного комплекса «Крокус Экспо» состоялась церемония открытия мемориала, посвящённого жертвам теракта 2024 года. Памятник из чёрного гранита стал символом скорби по 145 погибшим.
Мемориал в память погибших в теракте. Фото © Life.ru
На мемориале изображён клин белых журавлей, взмывающих в небо. В ходе церемонии к памятнику возложили цветы. Кроме того, люди приносят к памятнику мягкие игрушки, в память о шести детях, жизнь которых трагически прервалась ровно год назад.
У «Крокуса» открыли мемориал в память о погибших в теракте. Видео © Life.ru
Напомним, страшный теракт в концертном зале «Крокус» произошёл ровно год назад, 22 марта. Четверо вооружённых людей ворвались в здание комплекса и начали расстреливать людей, а затем подожгли здание. В результате зверской расправы погибли 145 человек, более 550 пострадали. После совершённого преступники пытались бежать на Украину, но были задержаны в Брянской области. В конце августа были задержаны ещё пять фигурантов. Всего в СИЗО 19 подозреваемых по делу «Крокуса».