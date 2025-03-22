Белые журавли и чёрный гранит: У «Крокуса» открыли мемориал в память о жертвах теракта

Напротив концертного зала «Крокус сити холл» и второго павильона выставочного комплекса «Крокус Экспо» состоялась церемония открытия мемориала, посвящённого жертвам теракта 2024 года. Памятник из чёрного гранита стал символом скорби по 145 погибшим.

На мемориале изображён клин белых журавлей, взмывающих в небо. В ходе церемонии к памятнику возложили цветы. Кроме того, люди приносят к памятнику мягкие игрушки, в память о шести детях, жизнь которых трагически прервалась ровно год назад.