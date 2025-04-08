В Кремле ответили на слова Зеленского о присутствии ВСУ в Белгородской области

Кремль не даёт комментариев по поводу ситуации на передовой, о деталях хода СВО информирует Минобороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о присутствии ВСУ в Белгородской области.

«Это касается уже непосредственно деталей военной операции. И поэтому такие вопросы должны быть адресованы нашему министерству обороны», — пояснил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков добавил, что Кремль не даёт никакой информации по реальному положению дел на фронте.

До этого Зеленский публично заявил, что украинские войска присутствуют в Белгородской области. Также он добавил, что ВСУ сохраняют контроль над «частью» Курской области.