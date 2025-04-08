В Кремле ответили на слова Зеленского о присутствии ВСУ в Белгородской области
Песков переадресовал в МО РФ вопрос по ситуации на границе Белгородской области
Кремль. Обложка © Life.ru
Кремль не даёт комментариев по поводу ситуации на передовой, о деталях хода СВО информирует Минобороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о присутствии ВСУ в Белгородской области.
«Это касается уже непосредственно деталей военной операции. И поэтому такие вопросы должны быть адресованы нашему министерству обороны», — пояснил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Песков добавил, что Кремль не даёт никакой информации по реальному положению дел на фронте.
До этого Зеленский публично заявил, что украинские войска присутствуют в Белгородской области. Также он добавил, что ВСУ сохраняют контроль над «частью» Курской области.
А ранее Life.ru писал, что у границы Белгородской области идут тяжёлые бои с ВСУ. По словам военкоров, сражения полыхают около сёл Демидовка и Поповка. Украинские военные упорно пытаются «вгрызться» в оборону РФ и зацепиться за захваченные клочки земли.