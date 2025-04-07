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7 апреля, 06:49

Военкор сообщил об изменении ситуации в белгородском приграничье

Военкор Пегов: В Белгородской области меняется линия боевого соприкосновения

Демидовку ещё рано считать серой зоной. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Chepulskyi

Демидовку ещё рано считать серой зоной. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Chepulskyi

Линия боевого соприкосновения в приграничье Белгородской области меняется, отметил военкор Семён Пегов в телеграм-канале War Gonzo, комментируя слухи о зачистке Демидовки. По его словам, хотя поступают сообщения о контроле над посёлком, ситуация на этом участке настолько подвижна, что Демидовку пока стоит считать «серой зоной».

Военкор также выяснил, что в районе Поповки идут стычки — ВСУ бросают в бой небольшие пехотные отряды. В тылу приграничья противник продолжает наращивать силы и ресурсы, добавил он.

Стало известно о переброске элитных отрядов БПЛА ВСУ в Сумскую область
Стало известно о переброске элитных отрядов БПЛА ВСУ в Сумскую область

Ранее Life.ru писал, что российские войска не позволили ВСУ занять село Демидовка в Белгородской области, оттеснив украинских солдат в Сумскую область. Генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командующий подразделением «Ахмат», прокомментировал вероятность продвижения противника к Белгороду. По его словам, наблюдаемый в зоне СВО контингент ВСУ состоит из заключенных и мобилизованных.

Оксана Попова
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