Военкор сообщил об изменении ситуации в белгородском приграничье

Линия боевого соприкосновения в приграничье Белгородской области меняется, отметил военкор Семён Пегов в телеграм-канале War Gonzo, комментируя слухи о зачистке Демидовки. По его словам, хотя поступают сообщения о контроле над посёлком, ситуация на этом участке настолько подвижна, что Демидовку пока стоит считать «серой зоной».