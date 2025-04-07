Военкор сообщил об изменении ситуации в белгородском приграничье
Военкор Пегов: В Белгородской области меняется линия боевого соприкосновения
Демидовку ещё рано считать серой зоной. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Chepulskyi
Линия боевого соприкосновения в приграничье Белгородской области меняется, отметил военкор Семён Пегов в телеграм-канале War Gonzo, комментируя слухи о зачистке Демидовки. По его словам, хотя поступают сообщения о контроле над посёлком, ситуация на этом участке настолько подвижна, что Демидовку пока стоит считать «серой зоной».
Военкор также выяснил, что в районе Поповки идут стычки — ВСУ бросают в бой небольшие пехотные отряды. В тылу приграничья противник продолжает наращивать силы и ресурсы, добавил он.
Ранее Life.ru писал, что российские войска не позволили ВСУ занять село Демидовка в Белгородской области, оттеснив украинских солдат в Сумскую область. Генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командующий подразделением «Ахмат», прокомментировал вероятность продвижения противника к Белгороду. По его словам, наблюдаемый в зоне СВО контингент ВСУ состоит из заключенных и мобилизованных.