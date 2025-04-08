Попал в западню: В Подмосковье спасли угодившего в вентиляцию дома хорька
«Мособлпожспас»: В Подмосковье спасатели освободили хорька из вентиляции дома
Хорёк. Обложка © Telegram / ГКУ МО «Мособлпожспас»
В Московской области спасатели вызволили хорька, который очутился в вентиляции многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе «Мособлпожспаса».
«Сегодня рано утром в службу экстренных вызовов 112 обратились жители многоквартирного дома, расположенного в селе Новый Быт Чеховского округа. Ни свет ни заря хозяев разбудил шум из вентиляции: судя по характерному звуку какое-то животное попало в западню и пыталось выбраться на волю. Сняв защитные решётки, работники противопожарно-спасательной службы обнаружили там хорька», — указано в сообщении.
По данным спасательной службы, животное долго не хотело покидать своё убежище. Хорёк бегал по вентиляционному каналу между ванной комнатой и туалетом и не давался в руки. Однако специалисты смогли выманить зверька и вытащить его из вентиляции. Работники «Мособлпожспаса» обошли дом в поисках хозяев хорька, но никто из жильцов не признал животное. В результате спасатели отдали зверька на передержку в хорошие руки.
А ранее Life.ru писал, что в Биробиджане сотрудники МЧС спасли волка, который застрял между зданиями. Ветеринары усыпили хищника с помощью шприца, а сотрудники спасательной службы достали его из западни.