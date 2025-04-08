«Пощупать руками»: Экономисты оценили вероятность отказа россиян от налички
Экономист Ракша: Россияне никогда не откажутся от наличных денег
Россияне никогда не откажутся от наличных денег, считают эксперты. Обложка © Life.ru
Экономист Денис Ракша считает, что люди никогда не смогут отказаться от бумажных денег. Периодически доля безналичных расчётов растёт, но после обязательно падает — это волнообразный процесс. Своим мнением эксперт поделился в беседе с Life.ru.
«От чего это зависит, по большому счёту, никто не знает. Периодически у людей что-то перемыкает в голове, причём у больших масс людей, и они кидаются в другую сторону. Так что, в общем, от наличных отказываться ещё рано», — поделился наш собеседник.
По мнению специалиста, всем экономикам неважно, откажемся мы от наличных или нет. Подобное может быть выгодно агентам, а для экономики главное, чтобы деньги оборачивались, форма при этом не имеет значения.
По словам экономиста Михаила Беляева, опыт других стран показывает, что переходить полностью на безналичные платежи пока не удаётся. В психологии людей укоренилось, что определённой группе всегда «необходимо что-то потрогать и пощупать руками». Может быть, при смене поколения ситуация изменится.
Хотя есть и определённые районы, не охваченные этой безналичной сетью. И всегда есть опасения блэкаута, отключения света и прочего. Особенно сейчас, при нынешних климатических условиях. Так что в ближайшем будущем рассчитывать на то, что полностью будут исключены из обращения деньги, отпечатанные на бумаге, не приходится.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина развеяла слухи и сомнения относительно национальной цифровой валюты. По её словам, использование цифрового рубля не сильно отличается от наличных. Она отметила, что применение цифрового рубля носит исключительно добровольный характер, так же как граждане могут свободно решать, использовать ли наличные или безналичные средства.