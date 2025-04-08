«Пощупать руками»: Экономисты оценили вероятность отказа россиян от налички

Экономист Денис Ракша считает, что люди никогда не смогут отказаться от бумажных денег. Периодически доля безналичных расчётов растёт, но после обязательно падает — это волнообразный процесс. Своим мнением эксперт поделился в беседе с Life.ru.

«От чего это зависит, по большому счёту, никто не знает. Периодически у людей что-то перемыкает в голове, причём у больших масс людей, и они кидаются в другую сторону. Так что, в общем, от наличных отказываться ещё рано», — поделился наш собеседник.

По мнению специалиста, всем экономикам неважно, откажемся мы от наличных или нет. Подобное может быть выгодно агентам, а для экономики главное, чтобы деньги оборачивались, форма при этом не имеет значения.

По словам экономиста Михаила Беляева, опыт других стран показывает, что переходить полностью на безналичные платежи пока не удаётся. В психологии людей укоренилось, что определённой группе всегда «необходимо что-то потрогать и пощупать руками». Может быть, при смене поколения ситуация изменится.

Хотя есть и определённые районы, не охваченные этой безналичной сетью. И всегда есть опасения блэкаута, отключения света и прочего. Особенно сейчас, при нынешних климатических условиях. Так что в ближайшем будущем рассчитывать на то, что полностью будут исключены из обращения деньги, отпечатанные на бумаге, не приходится. Михаил Беляев Экономист