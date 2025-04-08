«Обложила данью»: Ректора ПсковГУ обвинили в хищении зарплат преподавателей

Ректор Псковского государственного университета обложила «данью» сотрудников учебного заведения. Отчисления с зарплат подчинённых позволили Наталье Ильиной проживать в фешенебельном отеле Пскова, а также приобрести недвижимость в Москве, сообщает SHOT.

Силовики провели обыски в кабинете ректора Псковского госуниверситета Натальи Ильиной. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, на днях силовики нагрянули в кабинет ректора. Внимание полиции к 47-летней женщине было вызвано скандалом в вузе. Преподаватели обвинили руководительницу в хищениях их зарплат. По их словам, Ильина повысила большому числу работников зарплаты, но разницу между прежними и новыми суммами забирала себе.

В университете данную систему назвали «полюдьем» по аналогии со сбором дани со славянских племён на Руси. Кроме того, даже официальный доход ректора каждый год увеличивался минимум на два миллиона рублей последние несколько лет. Также выяснилось, что Ильина живёт в одном из самых дорогих отелей Пскова — в ресторанно-гостиничном комплексе «Двор Подзноева». Цены на номера там стартуют от 8 900 тысяч рублей за сутки.

Вместе с тем ректор купила две квартиры в Москве, в ЖК «Квартал на Никулинской», в районе Тропарёво-Никулино. В 50-метровой и 60-метровой квартирах (26 млн рублей и 30 млн рублей) проживает семья и близкие псковского ректора. Большую часть времени Ильина проводит именно там. При этом одну из квартир она оформила на мать-пенсионерку. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Наталья Ильина родилась в Ульяновской области. Она является доктором биологических наук, а возглавляет псковский университет с 2019 года.