В Башкирии дебютировал первый в России ИИ-имам

В Башкирии дебютировал первый в России имам из мира технологий. Как сообщил муфтий Духовного управления мусульман региона Айнур Биргалин, в Уфе пявилось приложение «Цифровой имам» — настоящий спутник верующих. Оно подскажет расписание намазов, укажет путь к кибле, поделится свежими новостями и полезными сведениями.

В Башкирии запустили первого цифрового имама в России. Видео © VK / Айнур Биргалин

Каждому пользователю достанется свой уголок в приложении: личный кабинет, где можно отправлять пожертвования одним касанием и следить за движением своих средств. Удивительно, но за две недели этот виртуальный помощник собрал 800 тысяч рублей милостыни.

Проект воплотили в жизнь вместе с исламским колледжем имени Марьям Султановой в Уфе.