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Регион
8 апреля, 10:23

В Башкирии дебютировал первый в России ИИ-имам

В Башкирии представили первого в России имама из цифрового мира

В Башкирии запустили первого цифрового имама в России. Обложка© VK / Айнур Биргалин

В Башкирии запустили первого цифрового имама в России. Обложка© VK / Айнур Биргалин

В Башкирии дебютировал первый в России имам из мира технологий. Как сообщил муфтий Духовного управления мусульман региона Айнур Биргалин, в Уфе пявилось приложение «Цифровой имам» — настоящий спутник верующих. Оно подскажет расписание намазов, укажет путь к кибле, поделится свежими новостями и полезными сведениями.

В Башкирии запустили первого цифрового имама в России. Видео © VK / Айнур Биргалин

Каждому пользователю достанется свой уголок в приложении: личный кабинет, где можно отправлять пожертвования одним касанием и следить за движением своих средств. Удивительно, но за две недели этот виртуальный помощник собрал 800 тысяч рублей милостыни.

Проект воплотили в жизнь вместе с исламским колледжем имени Марьям Султановой в Уфе.

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Тем временем миллиардер Илон Маск объявил о планах создать пять тысяч роботов Optimus от Tesla до конца 2025 года. Предприниматель отметил, что работа над роботами представляет собой совершенно новый бизнес для Tesla. В этом процессе компания сталкивается с ошибками. Маск считает, что его роботы становятся самым ценным активом Tesla.

Оксана Попова
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