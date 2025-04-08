Life.ru выяснил, сколько потеряшек за год находит один российский волонтёр

Ежегодно в России регистрируется около 45 тысяч заявлений о пропаже детей, и к их поискам, помимо спасателей, часто присоединяются сотни неравнодушных граждан. Эти люди предлагают свою помощь безвозмездно, тратя значительные усилия и время на то, чтобы найти пропавших живыми и невредимыми. Эксперты компании «Где мои дети» в сотрудничестве с ассоциацией «Поиск пропавших детей» провели исследование среди участников ассоциации и рассказали Life.ru о том, кто становится волонтёрами в России и что мотивирует этих людей.

В ходе исследования было установлено, что большинство волонтёров — это женщины, составляющие около 70% от общего числа участников. Их средний возраст составляет 38 лет. При этом волонтёры представляют различные профессии: среди них есть слесари, монтажники и заводские работники (примерно 22%), а также педагоги и репетиторы (17%) и программисты с тестировщиками (9%), которые регулярно участвуют в поисковых работах.

Почти половина опрошенных (40%) отметили, что стали волонтёрами из желания помочь другим. Ещё 25% присоединились к поисковым работам после того, как узнали о пропаже ребёнка через соцсети или новости, а около 15% решили стать волонтёрами благодаря рассказам знакомых. Участие в поисках требует значительных усилий и времени: примерно 40% добровольцев участвуют в операциях до пяти раз в год, 19% — до 10 раз, а 24% выходят на поиски до 30 раз. В результате опрошенные в среднем находят от 1 до 10 пропавших детей за этот период.

Многие волонтёры предпочитают участвовать непосредственно в поисках пропавших, поэтому около 53% из них выезжают на места поисковых операций, чаще всего в леса, поля и болота. Примерно 22% волонтёров занимаются распространением информации о пропавших в социальных сетях, делясь важными приметами и ориентировками.

Участники исследования также высказали свои мнения о том, что могло бы способствовать более эффективному поиску пропавших детей. Около 34% опрошенных отметили, что для этого необходима большая финансовая поддержка на топливо и оборудование. Ещё 18% волонтёров считают важным привлечение большего числа людей к поисковым работам. Примерно столько же (17%) участников подчеркнули значимость информирования населения о случаях пропажи детей.

«Волонтёры проделывают невероятную работу, и мы рады, что Ассоциация «Поиск пропавших детей» и сервис «Где мои дети» объединили усилия. Теперь каждый может помочь в поисках. Пользователи приложения «Где мои дети» получают пуш-уведомления о пропавших в их районе детях. Уведомления приходят автоматически при появлении новых ориентировок. Первые часы самые важные в поисках и именно эти меры помогают быстрее распространять важную информацию и повышать эффективность поисковых мероприятий», — отметила Мария Бирбина, специалист по социально-значимым проектам «Где мои дети».