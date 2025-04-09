Две уголовницы из ростовской колонии совершили побег, поиски развернули в соседних регионах

Две осуждённые сбежали с лакокрасочного завода, куда их направила колония для работы. По информации SHOT, в настоящее время их разыскивают в Ростовской области и соседних регионах.

Как узнал телеграм-канал, 42-летняя Мария и 32-летняя Наталья отбывали наказание в ИК-12 в Каменском районе. Первая была осуждена на 2 года и 2 месяца за угрозу убийством, а вторая — на 2 года и 10 месяцев за кражу, совершённую группой лиц. Приговоры были вынесены в прошлом году, но сидеть в колонии они не желали. Женщины сговорились и разработали план побега.

Одна из беглянок Мария. Фото © SHOT

Накануне утром осужденные были отправлены в центр трудовой адаптации при лакокрасочном заводе. Преступницы дождались момента, когда надзиратели отвлеклись, и сбежали с предприятия. Теперь им грозит дополнительный срок до четырёх лет лишения свободы. Обе беглянки родом из Ростовской области.