Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 05:17

Две уголовницы из ростовской колонии совершили побег, поиски развернули в соседних регионах

SHOT: Под Ростовом две осуждённые сбежали с завода, куда их направила колония

Две осуждённые сбежали с лакокрасочного завода, куда их направила колония для работы. По информации SHOT, в настоящее время их разыскивают в Ростовской области и соседних регионах.

Как узнал телеграм-канал, 42-летняя Мария и 32-летняя Наталья отбывали наказание в ИК-12 в Каменском районе. Первая была осуждена на 2 года и 2 месяца за угрозу убийством, а вторая — на 2 года и 10 месяцев за кражу, совершённую группой лиц. Приговоры были вынесены в прошлом году, но сидеть в колонии они не желали. Женщины сговорились и разработали план побега.

Одна из беглянок Мария. Фото © SHOT

Одна из беглянок Мария. Фото © SHOT

Накануне утром осужденные были отправлены в центр трудовой адаптации при лакокрасочном заводе. Преступницы дождались момента, когда надзиратели отвлеклись, и сбежали с предприятия. Теперь им грозит дополнительный срок до четырёх лет лишения свободы. Обе беглянки родом из Ростовской области.

Ранее сообщалось, что в Приамурье поймали двух заключённых спустя день самоволки. Осуждённые находились на исправительных работах, но не вернулись после них в общежитие.

Не только телефоны: Названа причина бунта зэков в уральской колонии в 2019 году
Не только телефоны: Названа причина бунта зэков в уральской колонии в 2019 году
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Только на Life
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar