Не только телефоны: Названа причина бунта зэков в уральской колонии в 2019 году

Изъятие мобильных телефонов стало причиной массовых беспорядков в колонии №46 в Невьянске Свердловской области. 25 сентября 2019 года восемь заключённых устроили бунт, выражая протест против обыска, а также недовольство общим режимом содержания.

Согласно судебным материалам, полученным РИА «Новости», один из осуждённых, 1960 года рождения, активно призывал к беспорядкам и даже угрожал сотруднику колонии инструментами — молотком и монтировкой. В результате действий бунтующих была повреждена техника и оборудование колонии, включая камеры и громкоговорители. Причины бунта, за исключением конфискации телефонов, официально не назывались.

По данным суда, во время обыска в отряде колонии сотрудники обнаружили и изъяли запрещенные средства связи. Свидетели подтвердили, что речь идет о сотовых телефонах, спрятанных в тайнике санузла.

«В тот же день Касимов, выражая недовольство ходом и результатами проводимого обыска, а также общее недовольство режимом и условиями отбывания наказания..., решил предпринять действия, направленные на дестабилизацию установленного порядка отбывания наказания, призвать других осужденных к участию в массовых беспорядках», — говорится в документе.