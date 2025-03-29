Не только телефоны: Названа причина бунта зэков в уральской колонии в 2019 году
Заключённые устроили бунт в ИК №46 Невьянска в 2019 году из-за изъятых телефонов
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Изъятие мобильных телефонов стало причиной массовых беспорядков в колонии №46 в Невьянске Свердловской области. 25 сентября 2019 года восемь заключённых устроили бунт, выражая протест против обыска, а также недовольство общим режимом содержания.
Согласно судебным материалам, полученным РИА «Новости», один из осуждённых, 1960 года рождения, активно призывал к беспорядкам и даже угрожал сотруднику колонии инструментами — молотком и монтировкой. В результате действий бунтующих была повреждена техника и оборудование колонии, включая камеры и громкоговорители. Причины бунта, за исключением конфискации телефонов, официально не назывались.
По данным суда, во время обыска в отряде колонии сотрудники обнаружили и изъяли запрещенные средства связи. Свидетели подтвердили, что речь идет о сотовых телефонах, спрятанных в тайнике санузла.
«В тот же день Касимов, выражая недовольство ходом и результатами проводимого обыска, а также общее недовольство режимом и условиями отбывания наказания..., решил предпринять действия, направленные на дестабилизацию установленного порядка отбывания наказания, призвать других осужденных к участию в массовых беспорядках», — говорится в документе.
Массовые беспорядки удалось пресечь. По итогам судебного разбирательства Невьянский городской суд признал участников бунта виновными и приговорил их к лишению свободы на сроки от 3 лет 3 месяцев до 12 лет в колонии строгого режима.
А 23 августа 2024 года заключённые из числа иностранных граждан совершили захват колонии в Суровикино (Волгоградская область). Life.ru опубликовал список захватчиков. Злоумышленники требовали вертолёт, два миллиона долларов и воздушный коридор на юго-восток. В результате преступных действий, погибли восемь человек: сотрудники ИК и отбывавшие срок. В результате штурма были ликвидированы всех четыре террориста.