Высота снежного покрова в Москве к завтрашнему утру может вырасти до 17 см

Высота снежного покрова в Москве может увеличиться до 12–17 сантиметров в среду, 9 апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

Согласно словам синоптика, такие значения на 20–70% превышают климатическую норму. В настоящее время высота снежного покрова составляет 11 сантиметров при норме в 7.

На метеостанциях на Балчуге, в Тушине и МГУ высота снега варьируется от 10 до 12 сантиметров. В Подмосковье лидером по высоте стал Волоколамск, где снег достиг 17 сантиметров, уточнил метеоролог.

Кроме того, Леус предупредил о продолжающемся влиянии уходящего на восток циклона «Зион». Из-за ожидаемых осадков в течение дня 8 апреля к текущей высоте снежного покрова добавится еще около 4–8 миллиметров, а за ночь 9 апреля выпадет примерно 5–9 миллиметров осадков.

«Это будет максимум высоты снега нынешней холодной волны. После чего снег будет постепенно уплотняться и таять и к середине апреля исчезнет», — заверил специалист.