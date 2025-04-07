Весна откладывается: Выпавший в Москве снег пролежит всю неделю

В ближайшие выходные, 12 и 13 апреля, ночная температура в Москве может опускаться до отметки в минус 9 градусов. Об этом сообщил Анатолий Цыганков, начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета, в интервью Агентству городских новостей «Москва».

С четверга на пятницу, прогнозирует он, температура в столичном регионе будет варьироваться от минус 3 до минус 8 градусов. В пятницу днем ожидается от плюс 2 до плюс 7, возможны дожди. В субботу температура днем составит от минус 2 до плюс 3, а в воскресенье — от минус 1 до плюс 4, а вот ночью в выходные возможно понижение до минус 9. Синоптик отметил, что зимние условия сохранятся в Москве на протяжении всей недели.