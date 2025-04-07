Весна откладывается: Выпавший в Москве снег пролежит всю неделю
Синоптик Цыганков: На этой неделе снег в Москве не растает
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В ближайшие выходные, 12 и 13 апреля, ночная температура в Москве может опускаться до отметки в минус 9 градусов. Об этом сообщил Анатолий Цыганков, начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета, в интервью Агентству городских новостей «Москва».
С четверга на пятницу, прогнозирует он, температура в столичном регионе будет варьироваться от минус 3 до минус 8 градусов. В пятницу днем ожидается от плюс 2 до плюс 7, возможны дожди. В субботу температура днем составит от минус 2 до плюс 3, а в воскресенье — от минус 1 до плюс 4, а вот ночью в выходные возможно понижение до минус 9. Синоптик отметил, что зимние условия сохранятся в Москве на протяжении всей недели.
«На этой неделе в столице будет действовать атмосферный фронт, что обеспечит зимнюю погоду. Ожидается северный ветер и местами сильные снегопады. Сегодня ожидается выпадение около 7 мм снега, а завтра — 8–9 мм. В среду утром в Москве может накопиться около 10–15 см снега. На этой неделе снег не растает», — заключил Цыганков.
По информации Life.ru, в ночь на 6 апреля в некоторых районах московского региона выпало до 15 мм осадков, тогда как в самой Москве осадки были менее значительными — около 3 мм. Это в столицу пришел ожидаемый циклон «Зион», который принес с собой резкое похолодание, сильные осадки и гололед. В связи с ухудшением погодных условий в Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов до улучшения ситуации.