Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 апреля, 09:06

Весна откладывается: Выпавший в Москве снег пролежит всю неделю

Синоптик Цыганков: На этой неделе снег в Москве не растает

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

В ближайшие выходные, 12 и 13 апреля, ночная температура в Москве может опускаться до отметки в минус 9 градусов. Об этом сообщил Анатолий Цыганков, начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета, в интервью Агентству городских новостей «Москва».

С четверга на пятницу, прогнозирует он, температура в столичном регионе будет варьироваться от минус 3 до минус 8 градусов. В пятницу днем ожидается от плюс 2 до плюс 7, возможны дожди. В субботу температура днем составит от минус 2 до плюс 3, а в воскресенье — от минус 1 до плюс 4, а вот ночью в выходные возможно понижение до минус 9. Синоптик отметил, что зимние условия сохранятся в Москве на протяжении всей недели.

«На этой неделе в столице будет действовать атмосферный фронт, что обеспечит зимнюю погоду. Ожидается северный ветер и местами сильные снегопады. Сегодня ожидается выпадение около 7 мм снега, а завтра — 8–9 мм. В среду утром в Москве может накопиться около 10–15 см снега. На этой неделе снег не растает», — заключил Цыганков.

Как температурные скачки и нестабильная погода апреля влияют на людей: Полный гид, как выживать метеозависимым
Как температурные скачки и нестабильная погода апреля влияют на людей: Полный гид, как выживать метеозависимым

По информации Life.ru, в ночь на 6 апреля в некоторых районах московского региона выпало до 15 мм осадков, тогда как в самой Москве осадки были менее значительными — около 3 мм. Это в столицу пришел ожидаемый циклон «Зион», который принес с собой резкое похолодание, сильные осадки и гололед. В связи с ухудшением погодных условий в Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов до улучшения ситуации.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar