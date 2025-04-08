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8 апреля, 10:59

Конгрессвумен Спартц лишили «украинского статуса» в Киеве после слов о мире

Спикер МИД Украины Тихий намекнул, что конгрессвумен Спартц больше не украинка

Виктория Спартц. Обложка © ТАСС / Alex Brandon

Виктория Спартц. Обложка © ТАСС / Alex Brandon

Украинский МИД резко осудил предложение конгрессвумен из США Виктории Спартц пожертвовать землями ради мира, лишив её «украинского статуса». На её идею в соцсети X отреагировал представитель ведомства Георгий Тихий, подчеркнув, что для Киева такие идеи неприемлемы и намекнув на то, что Спартц больше не украинка.

«В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и останется украинской», — высказались в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала Киев отказаться от притязаний на территории и признать их закрепление за Россией. Спартц подчеркнула, что в противном случае Украина рискует потерять ещё больше территорий, и отказ от компромиссов с Россией лишь усложняет положение Киева. Она также раскритиковала президента Зеленского, связывая его ошибки с текущим украинским кризисом.

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Оксана Попова
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