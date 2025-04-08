Конгрессвумен Спартц лишили «украинского статуса» в Киеве после слов о мире

Украинский МИД резко осудил предложение конгрессвумен из США Виктории Спартц пожертвовать землями ради мира, лишив её «украинского статуса». На её идею в соцсети X отреагировал представитель ведомства Георгий Тихий, подчеркнув, что для Киева такие идеи неприемлемы и намекнув на то, что Спартц больше не украинка.

«В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и останется украинской», — высказались в украинском внешнеполитическом ведомстве.